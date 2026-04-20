Oñatiko campusean izandako sexu eraso saiakera bat ikertzen ari da Ertzaintza
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak Unibertsitateak deitutako elkarretaratzean parte hartu du, eta nabarmendu du "edozein indarkeria motaren aurrean eta, jakina, sexu indarkeriaren aurrean, ezinbestekoa da erantzun irmoa ematea".
Iragan ostiral arratsaldean Oñatiko (Gipuzkoa) Mondragon Unibertsitatearen campusean izandako sexu eraso saiakera bat ikertzen ari da Ertzaintza. Astelehen honetan elkarretaratzea egin dute eraso saiakera salatzeko, eta besteak beste, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias izan da bertan.
Biktimak, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak baieztatu duenez, salaketa jarri zuen gertakari horiengatik.
Elkarretaratzean, sailburuak nabarmendu du "edozein indarkeria motaren aurrean eta, jakina, sexu indarkeriaren aurrean, ezinbestekoa da erantzun irmoa ematea".
Perez Iglesiasek babesa agertu dio, modu horretan, campuseko aparkalekuan izandako sexu eraso saiakera horren biktimari. Esan duenez, gisa horretako gertaerek "oinarrizko eskubideen urraketa onartezina eta jasaten dituztenen askatasunaren, duintasunaren eta osotasun fisikoaren aurkako eraso zuzena dira", eta "ez dira bateragarriak erakunde akademikoek eta, oro har, gure gizarteak arautu behar dituen balioekin".
"Genero indarkeria, bere adierazpen guztietan, gaitz bat da, eta erakundeek nahiz herritar guztiek gaitz hori desagerrarazteko konpromisoa hartu behar dute. Zeregin horretan, Unibertsitateak berariazko erantzukizuna du, bere eremuan gizon eta emakumeen benetako eskubide, aukera eta aintzatespenen berdintasunari egiten dion ekarpenari dagokiona", azpimarratu du.
