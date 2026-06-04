Eutanasia-eskaerak % 61 igo dira Euskadin, eta prozesuaren batez besteko iraupena 39,4 egunera jaitsi da
Ostegun honetan argitaratutako urteko txostenaren arabera, 2025ean 107 eskaera onartu ziren, 78 prestazio gauzatu ziren eta 31 pertsona hil ziren prozesua bukatu baino lehen.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ostegun honetan argitaratutako urteko memoriaren arabera, hiltzeko laguntza medikoa jasotzeko eskaeren kopurua % 61,2 igo da EAEn 2025ean. Bestalde, eskaera egin zenetik prestazioa eman arteko batez besteko denbora 39,4 egunera jaitsi da, legeak ezarritako 41 egunen azpitik.
Txosten horrek aurreko otsailean ezagutarazitako datuak berresten ditu. Izan ere, 2025an 120 eutanasia eskaera erregistratu ziren eta 78 prestazio egin ziren; 2024an, aldiz, 74 eskaera eta 49 prestazio erregistratu ziren.
Osasun Saileko arduradunek nabarmendu dutenez, azken urtean eskaeren kopurua % 61,2 igotzeak agerian jartzen du 3/2021 Lege Organikoa indarrean sartu zenetik ikusitako goranzko joera finkatu dela, eta "prestazio horren eskaera gero eta handiagoa" dela EAEn.
Konplexutasun klinikoa
Memoriak jasotzen du 120 eskaeretatik 107 onartu zirela, legeak hiltzeko behar den laguntza eskatzeko ezarritako baldintzak betetzen zituztelako, hau da, eskaeren % 90 inguru, eutanasia legea ezarri zenetik tasarik altuena. Hala ere, agerian geratzen da "kasu askoren konplexutasun klinikoa", 31 pertsona hil baitziren prozesuan zehar eskaera aurkeztu ondoren, horietako 21 espedientea Berme eta Ebaluazio Batzordera iritsi ondoren.
Osasun Saileko iturrien arabera, Legea indarrean sartu zenetik, guztira 468 eskaera egin dira; horietatik 315 jaso eta aztertu dira eta 211 burutu dira. Gainerako eskaerak, aldiz, ez dira Batzordera iritsi pazienteak atzera egin duelako edo prozesuan zehar hil delako.
Eskatzaileen profila
Euskadiko eutanasiari buruzko txostenak ere hainbat aldaketa garrantzitsu nabarmentzen ditu, besteak beste, Aurretiazko Borondateen Dokumentuaren (ABD) erabilerak gora egin duela, eskaeren % 20,8an jasota baitago.
Bestalde, eutanasia-eskatzaileen batez besteko adina 75 urtekoa da eta horietatik ia bi herenek zainketa aringarriak jaso zituzten aldez aurretik. Izan ere, eskaerak batez ere gaixotasun kronikoek eta ezgaitzaileek eragin zituzten ( % 58,3), gaixotasun larri eta sendaezinen gainetik ( % 41,7).
Lurraldeka, 22 eskaera erregistratu ziren Araban, 45 Bizkaian eta 53 Gipuzkoan, eta 15, 26 eta 37 prestazio egin ziren, hurrenez hurren.
Antolamenduari dagokionez, Euskadiko Eutanasiari buruzko Informazio Sistema (EISS) finkatu zen, eta Eutanasiari buruzko Unitate Teknikoa sortu zen 2025eko ekainean. Tresna horiek aukera ematen dute eskaeren jarraipen osoa egiteko, eta legearen aplikazio homogeneoa babesten dute euskal osasun-sistema osoan.
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