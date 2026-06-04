Las solicitudes de eutanasia en Euskadi aumentan un 61%, y el tiempo medio del procedimiento se reduce a 39,4 días
La cifra de solicitudes de prestación de ayuda médica para morir en Euskadi se ha incrementado en 2025 un 61,2 %, hasta las 120, según la memoria anual publicada este jueves por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Por otro lado, el tiempo medio desde la petición hasta la prestación se ha rebajado a 39,4 días, por debajo de los 41 que establece la ley.
Dicho informe confirma los datos preliminares dados a conocer el pasado febrero, con 120 solicitudes de eutanasia registradas y 78 prestaciones realizadas en 2025, frente a las 74 solicitudes y 49 prestaciones registradas en 2024.
Según han destacado los responsables del Departamento de Salud, con el aumento del 61,2 % en el número de solicitudes en el último año, se consolida la tendencia al alza observada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 y se refleja "una demanda creciente de esta prestación" en el conjunto de la sociedad vasca.
Complejidad clínica
La memoria confirma que un total de 107 de las 120 solicitudes fueron autorizadas al cumplir las condiciones establecidas por la ley para solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. De este modo, cerca del 90 % de las solicitudes para un proceso de eutanasia fueron aprobadas en Euskadi, la tasa más alta desde la implantación de la ley de eutanasia. No obstante, también queda al descubierto "la complejidad clínica de muchos de los casos", ya que 31 personas fallecieron durante el proceso tras presentar la solicitud, 21 de ellas una vez que el expediente ya había llegado a la Comisión de Garantía y Evaluación.
Según fuentes del Departamento de Sanidad, desde la entrada en vigor de la Ley, se han iniciado un total de 468 solicitudes, de las cuales 315 han sido recibidas y analizadas y 211 han sido llevadas a término. Las demás solicitudes, por el contrario, no han llegado a la Comisión por desistimiento por parte del paciente o por fallecimiento durante el proceso.
Perfil de los solicitantes
El informe sobre la eutanasia en Euskadi también destaca varios cambios relevantes, entre ellos, el hecho de que aumenta el uso del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), presente en el 20,8 % de las solicitudes.
Por otro lado, establece la edad media de las personas solicitantes en 75 años y concluye que casi dos tercios de ellas habían recibido cuidados paliativos previamente. De hecho, las solicitudes se debieron principalmente a padecimientos crónicos e incapacitantes (58,3 %), por encima de las enfermedades graves e incurables (41,7 %).
Por territorios, se registraron 22 solicitudes en Álava, 45 en Bizkaia y 53 en Gipuzkoa, con 15, 26 y 37 prestaciones realizadas respectivamente.
En el ámbito organizativo, se consolidó el Sistema de Información de Eutanasia de Euskadi (SIEE) y se creó la Unidad Técnica de Eutanasia en junio de 2025. Estas herramientas permiten un seguimiento completo de las solicitudes y apoyan una aplicación homogénea de la ley en todo el sistema sanitario vasco.
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