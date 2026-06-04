NATURA, ZUZENEAN
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Bizi Naturaren unerik onenak: 2026ko ekainak 3, asteazkena

18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Oraingo honetan, Bizi Naturako kamerek katagorrien, flamenkoen, txorien janlekuen, orkatzen eta abarren irudiak eskaini dizkigute.

Urdaibaiko Biosfera Erreserba Gizartea

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(Foto de ARCHIVO) Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. Eduardo Parra / Europa Press 18 OCTUBRE 2023;MADRID;ADOLESCENTES;CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 18/10/2023
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskal Herriko mediku eta pediatrek pantailek arrisku larriak dakartzatela ohartarazi dute, eta ikasgeletan mugikorrik ez izatea eskatu

Altxa Burua mugimenduarekin batera, sendagileek eta pediatrek txosten bateratua plazaratu dute, lehenengoz. Lan horretan, pantailen aurrean denbora luzez egoteak adingabeengan dakarren eragin negatiboa aztertu dute; alde batetik, buru osasuna aipatu dute: loaren nahasmenduak, antsietatea... Bestetik, obesitatea, ikusmen-arazoak eta hizkuntzaren atzerapenak eragin ditzaketela ohartarazi dute.

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