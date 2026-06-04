Bizi Naturaren unerik onenak: 2026ko ekainak 3, asteazkena
Oraingo honetan, Bizi Naturako kamerek katagorrien, flamenkoen, txorien janlekuen, orkatzen eta abarren irudiak eskaini dizkigute.
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Gasteizko Fournier lantegi zaharrean bizi ziren hiru lagun aterarazi dituzte, inguru horretan astebetean egin den bigarren kaleratzean
Ertzaintzak eta Gasteizko Udaltzaingoak, epailearen aginduz, Heraclio Fournier kaleko industria-nabean zeuden hiru pertsona aterarazi dituzte, baldintza eskasak eta segurtasun falta argudiatuta.
Ibar auziko epaileak beste hilabete bat eman dio fiskalari lekuko berri bati buruzko erabakia har dezan
Pablo Ibarren defentsaren arabera, lekukoak erailketak burutu zituzten bi pertsonak identifikatu zituen, eta horrek errugabetu egingo luke Ibar.
Minutu bateko isilune hunkigarria Nafarroako Parlamentuan, hildako bost foruzainen omenez
Gaurko saioaren hasieran, Unai Hualde Ganberako presidenteak Bozeramaileen Batzordean goizeko lehen orduan onartutako adierazpen instituzionala irakurri du, gertaerak eragindako "mina eta atsekabea" erakusten duen testua. Hildako bost foruzainak omentzeko Nafarroako Gobernuak zein Foruzaingoak antolatutako ekitaldi instituzionalekin bat egin du Ganberak.
Euskal Herriko mediku eta pediatrek pantailek arrisku larriak dakartzatela ohartarazi dute, eta ikasgeletan mugikorrik ez izatea eskatu
Altxa Burua mugimenduarekin batera, sendagileek eta pediatrek txosten bateratua plazaratu dute, lehenengoz. Lan horretan, pantailen aurrean denbora luzez egoteak adingabeengan dakarren eragin negatiboa aztertu dute; alde batetik, buru osasuna aipatu dute: loaren nahasmenduak, antsietatea... Bestetik, obesitatea, ikusmen-arazoak eta hizkuntzaren atzerapenak eragin ditzaketela ohartarazi dute.
Fiskaltzak artxibatu egin du iraungitako txertoen kasuagatik Defensor del Pacientek Osakidetzaren kontra jarritako salaketa
Ministerio Publikoak EITBri jakinarazi dio artxibatu egin duela iraungitako txertoen auziaren ondotik aurkeztutako salaketa. Osakidetzak txertaketa-sistemaren segurtasuna indartzeko neurri-plan bat iragarri zuen martxoan.
Itzali dute Gasteizko Gardelegiko zabortegiko sutea
Bost pertsona artatu zituzten asteazkenean, kea arnasteagatik, baina ez zituzten osasun-zentroeta eraman beharrik izan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Errekaldeko lantegi zaharrak eraitsi eta 400 etxebizitza eraikiko dituzte
Bilboko Udalaren arabera, etxebizitzak eraikitzeko obrak "datorren urtean hasiko dira, dena ondo bidean".
Israelek eta Libanok su-etena adostu dute, Hezbollahk erasoak etetea baldintza jarrita
Apirilaren 14az geroztiko negoziazioek pixkanaka su-etena onartu eta zabaltzeko balio izan dute. Israelek, ordea, tregoa hautsi eta areagotu egin du Libanoko inbasioa, dioenez, Hezbollahk botatako jaurtigaiei erantzuteko, hura negoziazioen aurka dagoelakoan.
28 pertsona atxilotu dituzte Iruñerrian, Vito Quilesen ekitaldi baten harira izandako istiluengatik
Espainiako Polizia Nazionalaren operazioa amaitu da, baina ikerketak zabalik jarraitzen du.