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Mejores momentos de Bizi Natura del miércoles, 3 de junio de 2026

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bizi Naturaren unerik onenak 2026ko ekainak 3, asteazkena
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EITB

Última actualización

En esta ocasión, las cámaras de Bizi Natura nos ofrecen imágenes de ardillas, flamencos, comederos de pájaros, corzos, etc. etc.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai Sociedad

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PAMPLONA, 04/06/2026.- El pleno del Parlamento de Navarra, con la asistencia de la consejera de Justicia e Interior, Inmaculada Jurío, y el Jefe de la Policía Foral de Navarra, Iván Ortueta, entre otros, ha homenajeado con un minuto de silencio al inicio de su sesión semanal a los cinco agentes de la Policía foral fallecidos ayer en accidente de tráfico en Gipuzkoa y ha mostrado su "reconocimiento, respeto y gratitud" a los fallecidos por su "compromiso y vocación de servicio". EFE/ Villar López
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Emotivo minuto de silencio en el Parlamento de Navarra en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos

Al inicio de la sesión de hoy, el presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha leído la declaración institucional aprobada a primera hora de la mañana en la Junta de Portavoces, un texto en el que se manifiesta el "más profundo dolor y consternación" por el fallecimiento de cinco miembros de la Policía Foral en el accidente de tráfico. La Cámara se ha sumado asimismo a los actos institucionales organizados por el Gobierno de Navarra y la Policía Foral de despedida a los cinco policías forales fallecidos.

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