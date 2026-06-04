Mejores momentos de Bizi Natura del miércoles, 3 de junio de 2026

Al inicio de la sesión de hoy, el presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha leído la declaración institucional aprobada a primera hora de la mañana en la Junta de Portavoces, un texto en el que se manifiesta el "más profundo dolor y consternación" por el fallecimiento de cinco miembros de la Policía Foral en el accidente de tráfico. La Cámara se ha sumado asimismo a los actos institucionales organizados por el Gobierno de Navarra y la Policía Foral de despedida a los cinco policías forales fallecidos.