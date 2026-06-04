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Gasteizko Fournier lantegi zaharrean bizi ziren hiru lagun aterarazi dituzte, inguru horretan astebetean egin den bigarren kaleratzean

Ertzaintzak eta Gasteizko Udaltzaingoak, epailearen aginduz, Heraclio Fournier kaleko industria-nabean zeuden hiru pertsona aterarazi dituzte, baldintza eskasak eta segurtasun falta argudiatuta. 

GRAFCAV4481. VITORIA, 04/06/2026.-Uno de los okupas de la antigua fábrica de Fournier en Vitoria sale con sus pertenencias tras el desalojo que ha realizado este jueves. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO

Gasteizko Fournier fabrika zaharra hustu dute ostegun honetan. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Udaltzaingoko agenteek eta Ertzaintzak Gasteizko Heraclio Fournier kaleko fabrika zaharra okupatzen zuten hiru pertsona lantegitik aterarazi dituzte ostegun honetan, epailearen aginduz. Esku-hartze hau joan den maiatzaren 27an gune horretan bertan egindako makrooperazio polizialaren ostean iritsi da; egun horretan ehun pertsona baino gehiago identifikatu zituen poliziak.

Gasteizko Udalak jakinarazi duenez, goizeko 10:30ean udaltzainek batzorde judizialari lagundu diote pabilioia hustutzeko agindua betearazi asmoz.

Hiru pertsona identifikatu dituzte

Instalazioen barruan egindako lehen miaketan hiru pertsona topatu dituzte. Agenteek eraikina utzi behar zutela jakinarazi diete, ezarritako prozedura legalari jarraituz. Polizia-dispositiboa modu koordinatuan garatu da eta ez da istilurik izan.

Udaleko iturriek azpimarratu dutenez, eraikin zahar honek zituen segurtasun eta bizigarritasun baldintza eskasei erantzuten dio esku-hartze honek, uste baitute arrisku larrian bizi zirela bertan zeudenak.

Udaletik azaldu dutenez, ekintza hau "segurtasuna, bizikidetza eta legea betetzea bermatzeko konpromiso instituzionalaren barruan" kokatzen da, hiriko industria-gune abandonatuei erantzun eraginkorra ematearekin batera.

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Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoa Araba Gizartea

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