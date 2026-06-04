Agentes de la Policía Local de Vitoria y de la Ertzaintza han desalojado este jueves, en cumplimiento de una orden judicial, a tres personas que okupaban una nave industrial abandonada en la calle Heraclio Fournier de la capital alavesa. Esta intervención llega apenas unos días después del macrooperativo policial desplegado el pasado 27 de mayo en esa misma zona, donde se identificó a más de un centenar de personas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria, el operativo se ha iniciado a las 10:30 horas, momento en el que la guardia urbana ha acompañado a la comitiva judicial para proceder al desalojo del inmueble.

Tres personas identificadas

Durante las primeras inspecciones en el interior de las instalaciones, los agentes han localizado a tres personas, a quienes se les ha comunicado la obligación de abandonar el lugar conforme al procedimiento legal establecido.

El despliegue policial se ha desarrollado de forma coordinada, y fuentes municipales han subrayado que la intervención responde a una resolución judicial motivada por las nulas condiciones de habitabilidad y seguridad que presentaba este espacio industrial abandonado.

Desde el Consistorio han enmarcado esta actuación dentro del "compromiso institucional de garantizar la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la legalidad", así como de ofrecer una respuesta eficaz a las problemáticas que afectan a las zonas fabriles en desuso de la ciudad. A media mañana, el dispositivo policial continuaba su curso con total normalidad y sin que se registrara ninguna incidencia destacable.