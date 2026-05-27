Gasteizko URSSA eta EGA lantegi abandonatuak okupatzen dituzten pertsonak identifikatu dituzte, eta beren gauzak aterarazi dizkiete

Ertzaintzak, Polizia Nazionalak eta Udaltzaingoak batera egin dute dispositiboa, eta  dokumentazio-egiaztapenak egin dizkiete han zeuden 100 pertsona ingururi. Agenteek beren gauzak eta tresnak pabiloi barrutik aterarazi dizkiete.

Ertzaintza y Policía Local desalojan las fábricas okupadas de URSSA y EGA en Vitoria-Gasteiz
EITB

Polizia Nazionalak, Ertzaintzak eta Udaltzaingoak dispositibo bat jarri dute martxan URSSA eta EGA fabrika abandonatuetan, Gasteizko Campo de los Palacios kalean, hainbat pabiloi okupatuta dauden tokian.

Operatiboa instalazio abandonatu horietan sartzeko eta miatzeko egin dute. Interbentzioan, barruan zeuden ehun pertsona inguru identifikatu dituzte agenteek, eta beren gauzak eta tresnak eraikinetik aterarazi dizkiete.

Polizia-iturriek jakitera eman dutenez, Polizia Nazionalak atzerritartasunarekin lotutako lanak egin ditu, identifikatutako pertsonen egiaztapen dokumentalean oinarrituta, administrazio-egoera irregularrean dauden ala ez zehazteko.

Dispositiboan udaltzainek eta Ertzaintzak ere parte hartu dute, eta sarbidea eta esku-hartzearen garapena kontrolatu dute.

Azken asteetan, instalazio horietan bizi diren pertsonek istiluak izan dituzte Errekaleor auzo autogestionatuko okupekin, Gasteizen. Istiluak hainbat pertsona auzoko etxebizitza huts batera sartzen saiatu ondoren gertatu ziren, eta hainbat zauritu utzi zituzten.

