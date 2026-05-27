Gasteizko URSSA eta EGA lantegi abandonatuak okupatzen dituzten pertsonak identifikatu dituzte, eta beren gauzak aterarazi dizkiete
Ertzaintzak, Polizia Nazionalak eta Udaltzaingoak batera egin dute dispositiboa, eta dokumentazio-egiaztapenak egin dizkiete han zeuden 100 pertsona ingururi. Agenteek beren gauzak eta tresnak pabiloi barrutik aterarazi dizkiete.
Polizia Nazionalak, Ertzaintzak eta Udaltzaingoak dispositibo bat jarri dute martxan URSSA eta EGA fabrika abandonatuetan, Gasteizko Campo de los Palacios kalean, hainbat pabiloi okupatuta dauden tokian.
Operatiboa instalazio abandonatu horietan sartzeko eta miatzeko egin dute. Interbentzioan, barruan zeuden ehun pertsona inguru identifikatu dituzte agenteek, eta beren gauzak eta tresnak eraikinetik aterarazi dizkiete.
Polizia-iturriek jakitera eman dutenez, Polizia Nazionalak atzerritartasunarekin lotutako lanak egin ditu, identifikatutako pertsonen egiaztapen dokumentalean oinarrituta, administrazio-egoera irregularrean dauden ala ez zehazteko.
Dispositiboan udaltzainek eta Ertzaintzak ere parte hartu dute, eta sarbidea eta esku-hartzearen garapena kontrolatu dute.
Azken asteetan, instalazio horietan bizi diren pertsonek istiluak izan dituzte Errekaleor auzo autogestionatuko okupekin, Gasteizen. Istiluak hainbat pertsona auzoko etxebizitza huts batera sartzen saiatu ondoren gertatu ziren, eta hainbat zauritu utzi zituzten.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Alerta laranja beroagatik, polemika Flotillaren ongietorrian izandako istiluengatik eta Zapateroren agerraldia, atzeratua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bi ibilgailuren arteko istripu batek 5 kilometroko auto-ilarak sortu ditu N-1ean, Andoainen
Bi erreietako bat itxi egin behar izan dute, eta, ondorioz, ilara luzeak sortu dira.
Senegalen hildako arrantzale lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du gorpua aberriratzeko
Lekeitioko 45 urteko arrantzale bat hil zen duela sei egun Senegalen, Dakar inguruko uretan. Ordutik, haren familia zain dago gorpua aberriratzeko; izapide burokratikoen eta Senegalgo portuetako traben ondorioz, itsasontzian jarraitzen du gorpuak. Bermeoko ATUNSA enpresako langile bat zen.
Lagako hondartzako aparkalekua uda osoan egongo da zabalik
Hondartzaren inguruko ingurumena birsortzeko lanak udazkenera arte atzeratuko dira, Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak jakinarazi duenez.
Harrera-familiek ere kontziliaziorako laguntzak jasoko dituzte aurrerantzean
Seme-alabak edo mendeko senitartekoak zaintzeko langileak kontratatzen dituztenei edota eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzen dutenei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen dekretu berri bat onartu du Eusko Jaurlaritzak.
Lau urteko ume bat ospitalera eman dute, Bilboko Pagasarribide eskolan bero-kolpe izan ondoren
Ikastetxeko Guraso Elkarteak salatu du azpiegiturak zaharkituta daudela eta ez daudela prestatuta bero sapa hauei aurre egiteko. Esan dutenez, arazoa orokorra da Bilboko sare publikoko eskoletan.
Adimen artifizialaren lege berriaren hamar gako eta adibide
Ministroen Kontseiluak lege-proiektu bat onartu du teknologia horren erabilera gizartearentzat "etikoa, inklusiboa eta onuragarria" izan dadin bermatzeko.
Donostiako Udalak hondartzen denboraldia aurreratzea aztertuko du, egun hauetako erreskateen ondoren
Jon Insausti alkateak adierazi duenez, hondartza denboraldia lehenago hasi behar den aztertuko da, edo agian zerbitzu zehatz batzuk, gune puntual batzuetan, baina hori datorren urteko aurrekontuen araberakoa izango dela azpimarratu du. Halaber, seinaletika indartzearen eta megafonia zerbitzuak lehenago aktibatzearen alde agertu da, Saguesen, esaterako, "arriskutsuak izan daitezkeen korronte konplikatuak" daudelako.
77 urteko gizon bat hil da Donostiako Ondarreta hondartzan
Larrialdi zerbitzuek goizeko 10:30ak pasatxoan jaso dute abisua. Hondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute gizonezkoa uretatik, baina erreskate taldeek ezin izan dute ezer egin, haren bizitza salbatzeko.