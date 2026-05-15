Pertsona bat larri zauritu da Errekaleorren, okupazio saiakera baten ondorioz
Errekaleor Auzo Askea kolektiboak salatu duenez, dozenaka pertsona sartu ziren goizaldean auzora, makilekin, burdinekin eta harriekin eta hainbat etxebizitzari eraso egin zieten. Pertsona batzuk zauritu ziren, horietako bat larri, garezurra hautsita.
Pertsona bat ospitaleratuta dago, lesio larriekin, Gasteizen, URSSA fabrika zaharrarean bizi diren pertsonen eta Errekaleorreko egoiliarren arteko liskarrengatik.
Errekaleor Auzo Askea elkarteak zabaldutako kontaketaren arabera, URSSAren ingurutik etorritako hamabost bat laguneko talde bat auzoko etxebizitzetara indarrez sartzen saiatu zen egunean zehar.
Segurtasun Saileko iturriek zehaztu dutenez, gertakari horiekin lotutako lehen abisuak asteazken arratsaldean izan ziren. 16:13an, 112-SOS Deiak zerbitzura egindako dei batek ohartarazi zuen 10-12 laguneko talde batek Errekaleorren sartu nahi zuela eta auzoko elkarteak ez ziela baimenik ematen, eta horrek eztabaidak sortzen ari zela. Orduan, Ertzaintza bertaratu zen.
Gainera, Gasteizko Udaltzaingoak emandako datuen arabera, 19:14an pertsona batek anbulantzia bat eskatu zuen Errekaleorren konorterik gabe zegoen beste pertsona bat artatzeko. Bertaratutako patruilak baieztatu zuenez, ustez URSSAren pabiloietako pertsonak ziren Errekaleorren sartzen saiatu ziren, eta Errekaleorreko biztanleek objektu sendoak erabiliz uxatu zituzten.
Udaltzaingoak adierazi duenez, zaurituetako batek borroka-markak zituen beso batean, baina azkenean ez zuen ospitalera joan behar izan. Agenteek hainbat identifikazio egin zituzten eta ofiziozko atestatua ireki zuten.
Ondoren, 19:17an, 112 telefonora egindako dei batzuek eta Udaltzaingoaren abisu batek Ertzaintzaren presentzia erreklamatu zuten, hainbat pertsonaren arteko borroka bat zela eta. Ertzaintzak esku hartu zuen berriro, eta bertan geratu ziren.
Errekaleor Auzo Askea taldeak ziurtatu duenez, ondoren, goizaldean, dozenaka pertsona iritsi ziren auzora makilekin, burdinekin eta harriekin , eta zuzenean eraso zioten guneari. Ondorioz, hainbat lagun zauritu ziren, horietako bat larri. Komunikatuan adierazi dutenez, larri zauritutako pertsonak hausturak ditu garezurrean, eta ospitaleratuta jarraitzen du.
Segurtasun-iturriek gaineratu dutenez, 23:55ean, Ertzaintzak arma zuriekin lotutako gatazkak prebenitzeko plan bat aktibatu zuen Errekaleor inguruan, eta hamar pertsona identifikatu zituen.
Geroago, 1:47an, 112ra egindako beste dei batek auzoan eraso bat egon zitekeela ohartarazi zion poliziari. Jarduera horren ondorioz, bi pertsona salatu zituzten Herritarren Segurtasuna urratzeagatik.
Errekaleorrek ohartarazi du, gainera, datozen egunetan istilu gehiago egon daitezkeela, eta erasoak aldez aurretik planifikatuta zeudela dioten lekukotzak daudela.
Bigarren ohar batean, kolektiboak Ertzaintzari leporatu dio gertaerak erraztu edo baimendu izana.
Bestalde, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak defendatu du Ertzaintzak ordena eta segurtasuna bermatzeko, pertsonak babesteko eta desordenak saihesteko jardun zuela, herritarrek eta Udaltzaingoak eskatuta.
Zupiriak berretsi du poliziaren eginkizuna ez dela etxebizitzen okupazioari buruz erabakitzea, segurtasun publikoari eustea baizik, eta kolektiboaren akusazioak errefusatu ditu.
Gasteizko Alderdi Popularrak ere salatu du gertatutakoa, eta premiazko neurriak eskatu ditu hiriko okupazioaren egoerari heltzeko.
Bestalde, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak uste du Errekaleor auzoko okupen eta URSSA erabiltzen ez duen fabrikan bizi direnen arteko liskarrak agerian uzten duela "okupazio ideologikoa eta bazterrekoa ez direla ondo konpontzen", "okupazioan klasismoa dagoelako".
Etxebarriak adierazi duenez, auzo horretan "okupek beste okupa batzuei aurre egin diete", "okupa batzuek beste okupa batzuen okupazio saiakera salatu" dute. Hori "batere graziarik ez duen egoera surrealista samarra" da, eta "gertaera isolatu batean geratzea" espero du.
"Batzuk besteak bezain okupak dira. Ez dago okupa on eta txarrik", azpimarratu du alkateak, okupazio ideologikoa eta bazterrekoa arbuiatzen dituelako.
