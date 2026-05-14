Herri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa
Ebazpenean, ez dira frogatutzat eman defentsak aringarri gisa aurkeztutako argudioak. Hau da, hilketaren unean akusatua alkoholaren eraginpean zegoela edota buru nahasmendua izan zuela ezin dira frogatutzat eman, epaimahaiaren arabera.
Herri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa. Aldeko bost botorekin eta aurkako batekin, azpikeriaz eta ahaidetasun astungarriarekin egindako hilketa izan zela ondorioztatu dute. Halaber, biktimak espero zituen bikien hilketagatik eta bien bi urteko alaba abandonatzeagatik ere errudun jo dute.
Fiskaltzak, akusazio partikularrek (biktimaren familiak eta Arabako Adingabeen Konteilua) eta herri akusazioak (Clara Campoamor elkartea) euren eskariei eutsi diete: 45 urteko espetxe zigorra eskatzen dute akusatuarentzat, hilketa, abortu eta abandonu delituengatik. Defentsak, berriz, absoluzioa galdegiten du.
Maialen Mazon 2023ko maiatzaren 27an hil zuten Gasteizko apartahotel batean, baina hurrengo egunean aurkitu zuten haren gorpua. Bi urteko alaba aldamenean zuen eta bikien haurdun zegoen.
