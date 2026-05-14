GRAFCAV2860. VITORIA, 04/05/2026.-Primera sesión del juicio con jurado popular al presunto asesino (en la imagen) de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos en el momento de su asesinato en mayo de 2023. EFE / L. Rico

Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa, epaiketan. Argazkia: EFE

EITB

Herri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa. Aldeko bost botorekin eta aurkako batekin, azpikeriaz eta ahaidetasun astungarriarekin egindako hilketa izan zela ondorioztatu dute. Halaber, biktimak espero zituen bikien hilketagatik eta bien bi urteko alaba abandonatzeagatik ere errudun jo dute.

Ebazpenean, ez dira frogatutzat eman defentsak aringarri gisa aurkeztutako argudioak. Hau da, hilketaren unean akusatua alkoholaren eraginpean zegoela edota buru nahasmendua izan zituela ezin dira frogatutzat eman, epaimahaiaren arabera. 

Fiskaltzak, akusazio partikularrek (biktimaren familiak eta Arabako Adingabeen Konteilua) eta herri akusazioak (Clara Campoamor elkartea) euren eskariei eutsi diete: 45 urteko espetxe zigorra eskatzen dute akusatuarentzat, hilketa, abortu eta abandonu delituengatik. Defentsak, berriz, absoluzioa galdegiten du. 

Maialen Mazon 2023ko maiatzaren 27an hil zuten Gasteizko apartahotel batean, baina hurrengo egunean aurkitu zuten haren gorpua. Bi urteko alaba aldamenean zuen eta bikien haurdun zegoen.

