Abisu horia ezarriko dute euriteengatik, metro karratuko 60 litro arte pila daitezkeelako 24 orduan

Abisua gaur 21:00etan sartuko da indarrean, eta 24 orduz luzatuko da. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak bigarren abisua ezarriko du gauerako, itsasoa zakar ibiliko delako; izan ere, 3,5 metrorainoko olatuak altxatuko ditu. 

VITORIA, 19/11/2025.- Una mujer camina bajo un paraguas este miércoles en Vitoria, jornada en que los cielos estarán cubiertos en el País Vasco, con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas; los vientos soplarán con fuerza del noroeste; las temperaturas no experimentarán cambios, la cota de nieve descenderá hasta los mil metros y habrá posibilidad de heladas débiles en puntos de Álava. EFE/ L. Rico

EFEren artxiboko argazkia: euria, Gasteizen.

Udaberri betean gauden arren, euriak ez du etenik. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du ostegun gauean, euriteengatik, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait tokitan metro karratuko 60 litro arte pila daitezkeelako 24 orduan.

Abisua 21:00etatik aurrera egongo da indarrean, Kantauri isurialdean euri asko egingo duelako, eta 24 orduz luzatuko da, ostiral gauera arte. Ostiralean, gainera, txingorra ere bota lezake, batez ere kostaldean.

Horrez gainera, gaur gauean, 21:00etan eta bihar goizeko 09:00etara beste abisu bat egongo da indarrean, nabigaziorako; izan ere, olatu handiak altxatuko ditu, 3,5 metro artekoak

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, euria etengabe egingo ostiral gauera arte, eta kostaldean ekaitzak ere jo dezake, eta txingorra egin. Larunbatean, berriz, aroak hobera egingo du, batez ere arratsaldean.

Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Gizartea

nafarroa eskola publikoa
Ratioak jaistea eskatzen duen herri-ekimen legegilea iragarri dute Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformek

Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformen iritzian, ikasgeletan haur kopurua txikitzea ezinbestekoa da arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hori dela eta, herri-ekimen legegilea aurkeztu nahi dute Nafarroako Foru Parlamentuan, ratioak jaisteko eskatuz. Hezkuntza komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Hasteko, 7.000 sinadura behar dituzte ekimena ganberara eraman ahal izateko.   
VITORIA, 13/05/2026.- El marido de Maialen Mazón (d), la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023, junto a su abogado, este miércoles durante la presentación de los informes finales de las partes en el juicio en la Audiencia de Álava. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak “barkamena” eskatu du epaiketako azken unean

Arabako Lurralde Auzitegian egin duten epaiketa epai zain gelditu da asteazken honetan, aldeek euren ondorioak aurkeztu ondoren. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko zigorrak eskatzen dituzte, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik, akusatuak “nahita” hil zuela emakumea eta egoeraz “jakitun” zegoela uste dutelako. Defentsak absoluzioa eskatu du, hilketaren unean, “errealitatetik erabat deskonektatuta” zegoela argudiatuta.

