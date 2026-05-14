PSN eta Geroa Bairen arteko harremana zeharo tenkatu da: akordiorik gabe iritsi dira hezkuntza itunen inguruko osoko bilkurara
Geroa Baik zuzenketak ‘in voce’ aurkez ditzake osoko bilkuran, eta ikusteko dago EH Bilduk zer erabakitzen duen.
PSN eta Geroa Bai, kideak Nafarroako Gobernuan, akordiorik gabe iritsi dira UPNk hezkuntza itunak babesteko aurkeztutako lege proposamena bozkatuko den osoko bilkurara. Asteazkenean gutxieneko akordio baten aukera agertu bazen ere, azkenean bertan behera geratu zena, ez dago argi zer geratuko den gaur Nafarroako Parlamentuan.
Hezkuntzari buruzko proposamena 12:00ak aldera eztabaidatuko da, eta ikusteko dago PSNren eta Geroa Bairen artean adostasunik lortzeko aukerarik dagoen ala ez. Gakoa da zer gertatuko den itunpeko sareko eta, zehazki, ikastolen sareko gelen itxieraren inguruan. Azken gai hori bereziki garrantzitsua da Geroa Bai eta EH Bildurentzat. Era berean, Lizarrako ikastolaren egoerak garrantzi berezia du.
Sozialisten jarrera eta alternatibak
Sozialistek diote ezin direla itunpeko gelak mantendu nahikoa eskari ez badago. Aldiz, Geroa Baik eta EH Bilduk tarteko neurriak eskatzen dituzte egoera horri aurre egiteko: itxierek automatikoki ondoriorik ez izatea, hurrengo ikasturteetan berrikuspenik eta analisirik gabe ez luzatzea balizko itxiera horiek, ratioak jaistea eta abar.
Akordiorik lortu ezean, krisia inflexio puntu bat izan daiteke PSNren eta Geroa Bairen arteko harremanean. Eta gogoratu behar da Geroa Bai dela Maria Chivite presidentearen bazkide nagusia.
Une honetan, osoko bilkuraren atarian, aukera gisa agertzen da Geroa Baik UPNren lege proposamenari ahozko zuzenketak (“in voce”) aurkeztea.
EH Bilduk bere zuzenketak erretiratu zituen akordioa bazegoela ikusita, eta gaurko osoko bilkuran zer erabaki hartuko duen ikusteko dago.
UPNren proposamena aurrera ateratzen bada, hezkuntza itun guztiak babesteaz eta hezkuntza plangintza aldatzeaz gain, ondorio handiak izan ditzakeen arrakala sor lezake koalizio gobernuan, hauteskundeetarako urtebete falta denean.
Geroa Baik eta PSNk ikasgelen auzian itxitako akordioa kolokan, iragarri eta ordu gutxira
Geroa Baik ohartarazi du ez dagoela adostutakoa betzeko bermerik, PSNk "jarrera aldatu ezean". Sozialistek koalizioari eskatu diote "hausnartzeko" eta "konpromisoari eusteko".
Nafarroako ikastolek uste dute oraindik badagoela "negoziatzeko tarterik" hezkuntza itunen inguruan
Nafarroako Parlamentuak UPNren lege-proposamena eztabaidatuko du ostegun honetan, ikasgelak aldatzeko irizpideak finkatzea helburu duena.
Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko
Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.
