Geroa Baik eta PSNk akordioa itxi dute ikasgelen auzian

Akordioak ez du ekidingo datorren ikasturtean gelak ixtea, baina zabalik uzten du hasieran aurreikusitako kopurua — itunpeko 14 gela itxiko zirela iragarri zen— murriztea; aparteko matrikulaziorako epea amaitu arte ez da zehaztuko kopuru hori. 

Geroa Baik eta PSNk aurka bozkatuko dute bihar Nafarroako Parlamentuan UPNk aurkeztutako Foru-Lege Proposamenaren bozketan. Hala adostu dute bi alderdiek hezkuntza ereduaren inguruan erdietsi duten gutxienekoen akordio batean. Akordio horrek jasotzen duenez, gela-itxierek ez dute datozen ikasturteetan proiekzio automatikoa izango.

Bi alderdiek igorritako ohar marduletan, biek hala biek adierazi dute lanerako eta elkarrizketarako mahai bat eratzea adostu dela gobernu-bazkideen artean, hezkuntza-sistemaren analisi zorrotz bat egiteko bertan. 

Bere aldetik Geroa Baik azpimarratu duenez, akordioak "ez ditu % 100ean betetzen" bere nahiak, baina "hasierako erabaki desegoki batzuk zuzentzea ahalbidetzen du, bai eta elkarlanerako espazio bat zabaltzea ere". "Analisi horrek erronka estrukturalei heldu beharko die, hala nola, jaiotzen jaitsiera, despopulazioa, hezkuntza-planifikazioa eta hezkuntza-kalitatearen hobekuntzak”, zehaztu du. 

Adostutako konpromisoen artean, koalizio abertzaleak bi nabarmendu ditu. Batetik, ikasgelen itxierari buruzko erabakia "ez da automatikoki ezarriko" datozen urteotan, aurrez gaia aztertu eta landu gabe. Eta bestetik, Hezkuntza Kontseilaritzak matrikulazio prozesuetarako ezarritako "irizpidea aldatu" egingo da, eta diru publikoa jasotzen duten zentro guztiek  "aparteko matrikulazio prozesuan" parte hartu ahal izango dute, "ekitatea" bermatuz. 

Ildo beretik, PSNk ere azpimarratu du akordioak jasotzen duela "ikasgela itxieraren inguruko azterketa" zehatza egitea, izan itunpekoak edo izan publikoak. Halaber, Hezkuntza Kontseilaritzarekin ituna izenpetu dute ikastetxeek aukera izango lukete itun hori indarrean dagoen urteetan "moldaketak" egiteko "unitate kopuruan", eskariaren arabera egokituz. 

Sozialisten arabera, etorkizunean martxan jarri nahi den mahaiak, besteak beste, legedia, ratioak, finantzazioa edota D ereduaren eta ikastolen inpaktua landuko ditu.

Ahalbidetuko dena da aurten matrikulazio ezagatik itxitako gelak, datozen lau urteotan automatikoki horrela geratzea. Hau da, urtero aztertuko da egoera, eta baliteke urte batetik bestera egoera aldatzea, matrikulazioen arabera. 

Itunpeko 14 ikasgela, kolokan

Joan den hilean, Carlos Gimeno Nafarroako Hezkuntza kontseilariak iragarri zuen 14 gela itxiko dituztela datorren ikasturtean itunpeko zentroetan; erdiak Ikastolen sarean ixtea aurreikusten da; bost, kristau eskoletan; eta bi, Espainiako Irakaskuntza Zentroen Konfederakuntzako ikastetxeetan.

Iragarpenak ezinegona eragin du itunpeko zentroetan, eta erabakia arbitrarioko hartu izana salatu dute. 

Bestalde, gaur goizean bertan Euskadi Irratian egindako adierazpenetan, Unai Hualde Geroa Baiko kideak eta Nafarroako Parlamentuko presidenteak aitortu du gaiak “tentsio handia” sortu duela gobernu bazkideen artean, batez ere,  ikastolak ahulduko direlako. 

Ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio Hualdek PSNri.

 

Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko

Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.

