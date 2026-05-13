Lehendakariak Gernikari, bakeari eta euskarari lotutako hainbat opari eman dizkio Leon XIV.a aita santuari

Eusko Jaurlaritzak oparien balio sinbolikoa nabarmendu du, memoria historikoa, bakearen defentsa eta kultura- eta hizkuntza-aniztasunaren babesa aldarrikatzen baitute. 

EITB

Imanol Pradales lehendakariak memoria historikoari, bakeari eta hizkuntza-aniztasunari lotutako karga sinboliko handia duten hainbat opari eman dizkio Leon XIV.a aita santuari, Vatikanora egindako bisitan.

Oparien artean, Juan Larrea euskal poeta eta saiakeragilearen Guernica, Pablo Picasso liburua dago. Pablo Picassoren margolan ospetsua aztertzen du lanak, Espainiako Gerra Zibilean Gernikako bonbardaketaren salaketa gisa eta indarkeriaren eta suntsipenaren aurkako sinbolo unibertsal gisa.

Saiakera 1947an argitaratu zen, eta Guernica ikuspegi poetiko, filosofiko eta etiko batetik jorratzen du, eta giza sufrimenduaz, erbesteaz eta gerra osteko itxaropenaz hausnartzen du. Larreak, gainera, harreman estua izan zuen Picassorekin 1937ko Parisko Erakusketa Unibertsaleko Errepublikaren Pabiloirako lanaren sorkuntzan.

Pradalesek, gainera, Jose Luis Zumeta euskal artistak 1999an egindako Gernikaren berrinterpretazioaren erreprodukzio bat ere oparitu dio aita santuari. Obrak sutan dauden baserriak, pertsona mutilatuak eta basakeriaren beste sinbolo batzuk erakusten ditu, adierazkortasunak eta koloreak markatutako konposizio baten bidez.

Eusko Jaurlaritzak azpimarratu duenez, "Gernika bakearen eta askatasunaren ikono unibertsala da", eta oroimen eta erreparazioaren sinboloa Euskal Herriarentzat, 1937ko apirilaren 26ko bonbardaketa herriaren gogamenean baitago. Bonbardaketaren 90. urteurrena datorren urtean izango da.

Hirugarren oparia Jon Sarasua euskal idazle eta pentsalariaren poema bat izan da, euskaraz emana eta kitxuerara itzulia. Testuak hizkuntza eta kultura aniztasuna balioan jartzen du eta aita santuak bere ibilbidean zehar hizkuntza indigenekin izan duen konpromisoa aitortzen du.

Eusko Jaurlaritzak azaldu duenez, keinuarekin aita santuak munduko kultura eta hizkuntza gutxituekin duen inplikazioa eskertu nahi du. Olerkiak euskara "komunitate eta zeregin" gisa definitzen du, eta "partikulartasunetik guztioi" nortasun irekia bizirik mantentzeko ahalegin kolektibo gisa.

Geroa Baik akordioa bultzatu nahi du sozialistekin, itunpeko ikastetxeetako ikasgelak ixtea saihestu eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko

Unai Hualde, Geroa Bairen Nafarroako Parlamentuko Presidenteak aitortu du tentsio handia sortu duela PSNren eta Geroa Bairen artean, Hezkuntza kontseilariak ikasgelak ixteari buruz egindako iragarpenak, batez ere ikastolak ahulduko dituelako. Geroa Baik ikasgelarik ez ixteko eta hezkuntza sistema soseguz berrantolatzeko denbora eskatu dio alderdi sozialistari. Bihar bozkatuko dute Foru Gobernuan UPNk itunpeko ikastetxeak blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena, eta, hori bozkatu beharrik ez izateko, biharko bozketaren aurretik gobernuko taldeen artean akordioa lortzea nahi du Hualdek.

Euskadik "bakearekin, demokraziarekin eta giza duintasunarekin" duen konpromisoa defendatuko du Pradalesek aita santuarekin izango duen bileran

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian azaldu duenez, Imanol Pradales lehendakaria Leon XIV.a aita santuarekin bilduko da asteazkenean Vatikanoan, eta, bertan, Euskadik "bakearekin, demokraziarekin, giza duintasunarekin eta justizia sozialarekin" duen konpromisoa defendatuko du.

Pello Otxandiano: “Orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea proposatzen dugu”

EH Bilduk koalizioaren etxebizitza plana aurkeztu eta ordu gutxira,  Pello Otxandiano, Eusko Legebiltzarreko koalizioaren bozeramailea, Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da. Han, etxebizitza arloko bere alderdiaren proposamenak azaldu ditu, eta arreta berezia jarri du etxebizitza publikoko proposamenetan. “Badago ardatz bat bereziki garrantzitsua: herri honetan orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea. Arazoari benetan heldu nahi bazaio, funtsezkoa da etxebizitza publikoaren parke handi bat sustatzea, azpiegitura sozial estrategiko gisa”, adierazi du.

