Pradales entrega al papa León XIV varios obsequios ligados a Gernika, la paz y el euskera
El lehendakari Imanol Pradales ha entregado al papa León XIV varios presentes con una fuerte carga simbólica vinculada a la memoria histórica, la paz y la diversidad lingüística, durante su visita al Vaticano.
Entre los obsequios destaca el libro Guernica, Pablo Picasso, del poeta y ensayista vasco Juan Larrea. La obra analiza el célebre cuadro de Pablo Picasso como denuncia del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil española y como símbolo universal contra la violencia y la destrucción.
El ensayo, publicado originalmente en 1947, aborda el “Guernica” desde una perspectiva poética, filosófica y ética, y reflexiona sobre el sufrimiento humano, el exilio y la esperanza tras la guerra. Larrea mantuvo además una estrecha relación con Picasso durante la creación de la obra para el Pabellón de la República de la Exposición Universal de París de 1937.
Pradales también ha regalado al pontífice una reproducción de la reinterpretación del “Guernica” realizada en 1999 por el artista vasco José Luis Zumeta. La obra muestra caseríos en llamas, personas mutiladas y otros símbolos de barbarie a través de una composición marcada por la expresividad y el color.
Desde el Gobierno Vasco subrayan que el “Guernica” representa “un icono universal de la paz y la libertad” y un símbolo de memoria y reparación para el pueblo vasco al recordar el bombardeo del 26 de abril de 1937, cuyo 90 aniversario se conmemorará el próximo año.
El tercer presente ha sido un poema del escritor y pensador vasco Jon Sarasua, entregado en euskera y también traducido al quechua. El texto pone en valor la diversidad lingüística y cultural y reconoce el compromiso del papa con las lenguas indígenas durante una etapa de su trayectoria.
Según ha explicado el Ejecutivo vasco, el gesto busca agradecer la implicación del pontífice con las culturas y lenguas minorizadas del mundo. El poema define el euskera como “comunidad y tarea” y como expresión del esfuerzo colectivo por mantener viva una identidad abierta “desde lo particular hacia todos y todas”.
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