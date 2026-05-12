Entrevista en Boulevard
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Pello Otxandiano: “Planteamos una promoción de vivienda pública a una escala desconocida en este país”

18:00 - 20:00
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, en Boulevard.
Euskaraz irakurri: Pello Otxandiano: “Orain arte ezagutu gabeko eskalan etxebizitza publikoa sustatzea proposatzen dugu”
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EITB

Última actualización

Horas después de que, este lunes, EH Bildu presentase su plan de vivienda, el portavoz de la coalición en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha visitado el programa Boulevard de Radio Euskadi. El dirigente abertzale ha explicado las propuestas de su formación en materia de vivienda y, entre otras cuestiones, ha puesto el foco, en la creación de un gran parque de vivienda pública. “Hay un eje fundamental, y es ese que plantea una promoción de vivienda pública a una escala desconocida en este país. La cuestión fundamental si se quiere atajar el problema es promover un gran parque de vivienda pública como una infraestructura social estratégica”, ha indicado. 

Política Vivienda EH Bildu Política

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