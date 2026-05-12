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La dirección de Tubos Reunidos habilita desde hoy un servicio de autobús para acceder a la fábrica "en condiciones de seguridad"

Esta medida había sido solicitada por los convocantes de la asamblea del pasado jueves —un cuarto de la plantilla— que, en referéndum, expresaron su postura contraria a la continuidad de la huelga indefinida, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida.
Tubos Reunidos Amurrio
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidoseko zuzendaritzak autobusak jarri ditu gaurtik aurrera, lanera itzuli nahi duten langileentzat
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EITB

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Desde hoy, la dirección de Tubos Reunidos ha puesto a disposición de la plantilla de Amurrio un servicio de un autobús para acceder a la empresa "en condiciones de seguridad".

Esta medida había sido solicitada por 232 trabajadores —un cuarto de la plantilla— que el pasado jueves votaron a favor de volver a trabajar, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida.

Los autobuses realizarán el servicio durante todo el día, para llevar a la fábrica a aquellas personas que quieran ir a trabajar en cada uno de los turnos. 

El servicio realiza paradas en Trapagarán, Arrigorriaga y Llodio

El primer autobús ha llegado hacia las 05:30 horas a la planta de Amurrio, entre aplausos de ironía de los piquetes concentrados a las puertas de la empresa. 

Según han afirmado desde el comité de empresa, en ese primer convoy han accedido a las instalaciones en torno a una docena de personas, nadie del taller.

Así las cosas, habrá que ver finalmente cuantas personas acceden a la planta de Amurrio y si en alguno de los turnos llegan las suficientes para reactivar alguna de las secciones.

Conflictos laborales Titulares de Hoy Amurrio Industria Economía

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Hace  min.

Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio que quieran volver a trabajar dispondrán de autobús para acceder a la fábrica a partir del martes

El jueves, un grupo de 232 trabajadores, apoyado por CC. OO. y UGT votaron a favor de terminar la huelga y volver a trabajar, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida. El objetivo de esta medida es, según la empresa, contribuir a que los desplazamientos al centro de trabajo puedan realizarse en condiciones adecuadas de seguridad para aquellos trabajadores que acudan a prestar servicio.
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