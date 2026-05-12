La dirección de Tubos Reunidos habilita desde hoy un servicio de autobús para acceder a la fábrica "en condiciones de seguridad"

Desde hoy, la dirección de Tubos Reunidos ha puesto a disposición de la plantilla de Amurrio un servicio de un autobús para acceder a la empresa "en condiciones de seguridad".

Esta medida había sido solicitada por 232 trabajadores —un cuarto de la plantilla— que el pasado jueves votaron a favor de volver a trabajar, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida.

Los autobuses realizarán el servicio durante todo el día, para llevar a la fábrica a aquellas personas que quieran ir a trabajar en cada uno de los turnos.

El servicio realiza paradas en Trapagarán, Arrigorriaga y Llodio.

El primer autobús ha llegado hacia las 05:30 horas a la planta de Amurrio, entre aplausos de ironía de los piquetes concentrados a las puertas de la empresa.

Según han afirmado desde el comité de empresa, en ese primer convoy han accedido a las instalaciones en torno a una docena de personas, nadie del taller.

Así las cosas, habrá que ver finalmente cuantas personas acceden a la planta de Amurrio y si en alguno de los turnos llegan las suficientes para reactivar alguna de las secciones.