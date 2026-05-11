Industria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La nueva planta de Etorki y Lana en Murga triplicará su producción de madera aserrada y creará 100 empleos

Etorki y Lana son dos cooperativas que decidieron fusionarse este año, suman en conjunto más de 300 trabajadores y tiene una facturación de 150 millones de euros. La planta ha contado con una ayuda del Gobierno Vasco de 12,8 millones de euros, el 20 % de la inversión.
El Lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, en la inauguración de la nueva planta Erorki y Lana en Murga.
18:00 - 20:00

Inauguración de la nueva planta Etorki y Lana en Murga. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Murgan zabaldutako lantegi berriarekin hirukoiztu egingo dute Etorki eta Lana enpresek zur zerratuaren ekoizpena, eta 100 lanpostu sortuko dituzte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las cooperativas del grupo Mondragón Etorki y Lana, fusionadas recientemente, han inaugurado hoy su nueva planta en Murga (Álava), en la que será la serrería más grande del sur de Europa, con una inversión de 67 millones de euros y en la que se van a crear en torno a 100 empleos. 

El nuevo complejo, de 95 000 metros cuadrados, integra tecnología que permite el procesamiento de troncos de hasta 4,5 metros de largo y 60 centímetros de diámetro. La capacidad de producción será de 300 000 m³ de madera aserrada y 60 000 m³ de secado al año.

El proyecto, desarrollado entre 2022 y 2026, ha movilizado una inversión superior a los 67 millones de euros, de los cuales más de 12 millones (20 %)  los ha aportado el Gobierno Vasco a través de los programas Handitu y Handitu Egurra, contribuyendo a "reforzar la competitividad de la empresa y su impacto en el entorno".

Etorki y Lana son dos cooperativas que decidieron fusionarse, un paso aprobado este año por sus respectivas asambleas generales. Suman más de 300 trabajadores y una facturación de 150 millones de euros.

Lana, fundada en 1960 en Oñati (Gipuzkoa), se dedica a la transformación de la madera, con productos de valor añadido como los tableros tricapa para encofrado. Etorki, fundada en 1984 y con sede en Murga (Álava) -donde está la nueva planta inaugurada hoy- está especializada en la producción y transformación de madera de pino radiata.

Las dos cooperativas han explicado que con su fusión más que duplicarán la capacidad de producción en madera que tenían hasta ahora, y mejoran la calidad de sus productos, con mayor valor añadido para entrar en nuevos clientes y mercados. Todo esto con madera de bosques locales.

Pello Rodriguez, presidente de la Corporación Mondragón, ha resaltado la "valentía" de los socios de las dos cooperativas al fusionarse, lo que ha creado una cooperativa "mucho más fuerte y competitiva".

A la inauguración han asistido el lehendakari, Imanol Pradales, la consejera Amaia Barredo y el diputado general de Álava, Ramiro González.

Industria Araba-Álava Gobierno Vasco Economía

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio que quieran volver a trabajar dispondrán de autobús para acceder a la fábrica a partir del martes

El jueves, un grupo de 232 trabajadores, apoyado por CC. OO. y UGT votaron a favor de terminar la huelga y volver a trabajar, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida. El objetivo de esta medida es, según la empresa, contribuir a que los desplazamientos al centro de trabajo puedan realizarse en condiciones adecuadas de seguridad para aquellos trabajadores que acudan a prestar servicio.
(Foto de ARCHIVO) Un centenar de trabajadores han participado en la movilización REMITIDA / HANDOUT por ESK Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/4/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tensión en Tubos Reunidos: una parte de los trabajadores reclama votar si seguir con la huelga

Trabajadores críticos con la estrategia de la mayoría sindical quiere votar en referéndum si seguir con la huelga, mientras que los sindicatos mayoritarios se niegan. El vicelehendakari segundo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha afirmado que parte del futuro de Tubos Reunidos "se juega" en la asamblea prevista este jueves en la planta de Amurrio y ha llamado a "remar todos juntos".

Cargar más
Publicidad
X