La nueva planta de Etorki y Lana en Murga triplicará su producción de madera aserrada y creará 100 empleos
Las cooperativas del grupo Mondragón Etorki y Lana, fusionadas recientemente, han inaugurado hoy su nueva planta en Murga (Álava), en la que será la serrería más grande del sur de Europa, con una inversión de 67 millones de euros y en la que se van a crear en torno a 100 empleos.
El nuevo complejo, de 95 000 metros cuadrados, integra tecnología que permite el procesamiento de troncos de hasta 4,5 metros de largo y 60 centímetros de diámetro. La capacidad de producción será de 300 000 m³ de madera aserrada y 60 000 m³ de secado al año.
El proyecto, desarrollado entre 2022 y 2026, ha movilizado una inversión superior a los 67 millones de euros, de los cuales más de 12 millones (20 %) los ha aportado el Gobierno Vasco a través de los programas Handitu y Handitu Egurra, contribuyendo a "reforzar la competitividad de la empresa y su impacto en el entorno".
Etorki y Lana son dos cooperativas que decidieron fusionarse, un paso aprobado este año por sus respectivas asambleas generales. Suman más de 300 trabajadores y una facturación de 150 millones de euros.
Lana, fundada en 1960 en Oñati (Gipuzkoa), se dedica a la transformación de la madera, con productos de valor añadido como los tableros tricapa para encofrado. Etorki, fundada en 1984 y con sede en Murga (Álava) -donde está la nueva planta inaugurada hoy- está especializada en la producción y transformación de madera de pino radiata.
Las dos cooperativas han explicado que con su fusión más que duplicarán la capacidad de producción en madera que tenían hasta ahora, y mejoran la calidad de sus productos, con mayor valor añadido para entrar en nuevos clientes y mercados. Todo esto con madera de bosques locales.
Pello Rodriguez, presidente de la Corporación Mondragón, ha resaltado la "valentía" de los socios de las dos cooperativas al fusionarse, lo que ha creado una cooperativa "mucho más fuerte y competitiva".
A la inauguración han asistido el lehendakari, Imanol Pradales, la consejera Amaia Barredo y el diputado general de Álava, Ramiro González.
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