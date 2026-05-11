El TAV llegará provisionalmente en superficie a Bilbao por Abando para adelantar plazos

Las instituciones que integran la Comisión de Seguimiento del Tren de Alta Velocidad han acordado que la llegada del TAV a Bilbao se realice de manera provisional en superficie por la estación de Abando, con el objetivo de acelerar los plazos de entrada en funcionamiento de la infraestructura.

La solución aprobada tendrá carácter temporal y, según han subrayado las administraciones implicadas, no impedirá que posteriormente la llegada del tren a la capital vizcaína se complete de forma soterrada, tal y como contemplan los planes definitivos del proyecto.

El acuerdo incluye además el traslado de la base de mantenimiento a Basauri. Esta decisión permitirá despejar una superficie de alrededor de 40 000 metros cuadrados en el entorno de Abando, espacio en el que se prevé adelantar la llegada y puesta en marcha de los servicios del TAV.

Las instituciones consideran que esta fórmula permitirá compatibilizar el avance de la alta velocidad con el desarrollo futuro de la integración ferroviaria soterrada en Bilbao, uno de los principales proyectos urbanísticos y de movilidad pendientes en la capital vizcaína.