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El TAV llegará provisionalmente en superficie a Bilbao por Abando para adelantar plazos

Finalmente se ha descartado la idea de instalar una estación provisional en Basauri y el TAV llegará directamente a Bilbao. Eso sí, con una solución provisional.

(Foto de ARCHIVO) Imagen de la estación de Abando. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE BILBAO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/7/2023
Estación de Abando. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Abiadura Handiko Trena Abandotik iritsiko da Bilbora, behin-behinean, epeak aurreratzeko
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EITB

Última actualización

Las instituciones que integran la Comisión de Seguimiento del Tren de Alta Velocidad han acordado que la llegada del TAV a Bilbao se realice de manera provisional en superficie por la estación de Abando, con el objetivo de acelerar los plazos de entrada en funcionamiento de la infraestructura.

La solución aprobada tendrá carácter temporal y, según han subrayado las administraciones implicadas, no impedirá que posteriormente la llegada del tren a la capital vizcaína se complete de forma soterrada, tal y como contemplan los planes definitivos del proyecto.

El acuerdo incluye además el traslado de la base de mantenimiento a Basauri. Esta decisión permitirá despejar una superficie de alrededor de 40 000 metros cuadrados en el entorno de Abando, espacio en el que se prevé adelantar la llegada y puesta en marcha de los servicios del TAV.

Las instituciones consideran que esta fórmula permitirá compatibilizar el avance de la alta velocidad con el desarrollo futuro de la integración ferroviaria soterrada en Bilbao, uno de los principales proyectos urbanísticos y de movilidad pendientes en la capital vizcaína.

Tren de Alta Velocidad Bilbao Economía

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