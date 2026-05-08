Alejandro González Iñarritu estará el lunes en la Sala BBK, en una charla organizada con ocasión de la exposición  'Carne y Arena'

Dentro de las actividades relacionadas con ocasión de la exposición Carne y Arena de Alejandro González Iñarritu, el lunes 11 de mayo tendrá lugar una cita especial, ya que el propio cineasta participará en una charla en la sala BBK dinamizada por Rosabel Argote y Ricardo Conde. Será a las 19:30 horas, y las entradas -gratuitas- están disponibles.

La experiencia inmersiva “Carne y Arena”, el trabajo de realidad virtual de Alejandro González Iñarritu, se puede ver en el plató 5 de EITB desde el pasado 16 de marzo.

La obra está basada en experiencias y testimonios reales de personas migrantes y refugiadas en la frontera de México y Estados Unidos. Esta experiencia incluye una proyección de realidad virtual de 6 minutos y medio en la que el visitante no ve la migración, “la atraviesa”.

Además de la conferencia del lunes, durante los meses de exposición, se han organizado encuentros, debates y espacios de reflexión. Algunas de estas actividades coinciden con fechas clave como el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural, o el 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas.

La exposición ‘Carne y Arena 'se podrá visitar, precisamente, hasta el 20 de junio.