'Carne y Arena'
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Alejandro González Iñarritu estará el lunes en la Sala BBK, en una charla organizada con ocasión de la exposición  'Carne y Arena'

La cita será a las 19:00 y las entradas -gratuitas- están disponibles. La experiencia de inmersión 'Carne y Arena', basada en las experiencias y testimonios de migrantes y refugiados en la frontera con México y EEUU, se puede ver en el 5º plató de EITB desde el pasado 16 de marzo y hasta el 20 de junio.

Alejando Gonzalez Iñarritu carne y arena
Alejandro González Iñárritu. EITB.
Euskaraz irakurri: Alejandro Gonzalez Iñarrituk hitzaldia eskainiko du astelehean BBK Aretoan, 'Carne y Arena' erakusketaren inguruko jardueren barruan
author image

EITB

Última actualización

Dentro de las actividades relacionadas con ocasión de la exposición Carne y Arena de Alejandro González Iñarritu, el lunes 11 de mayo tendrá lugar una cita especial, ya que el propio cineasta participará en una charla en la sala BBK dinamizada por Rosabel Argote y Ricardo Conde. Será a las 19:30 horas, y las entradas -gratuitas- están disponibles.

La experiencia inmersiva “Carne y Arena”, el trabajo de realidad virtual de Alejandro González Iñarritu, se puede ver en el plató 5 de EITB desde el pasado 16 de marzo.

La obra está basada en experiencias y testimonios reales de personas migrantes y refugiadas en la frontera de México y Estados Unidos. Esta experiencia incluye una proyección de realidad virtual de 6 minutos y medio en la que el visitante no ve la migración, “la atraviesa”.

Además de la conferencia del lunes, durante los meses de exposición, se han organizado encuentros, debates y espacios de reflexión. Algunas de estas actividades coinciden con fechas clave como el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural, o el 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas.

La exposición ‘Carne y Arena 'se podrá visitar, precisamente, hasta el 20 de junio.

"Carne y arena"

"Carne y Arena": Iñárritu nos arrastra al límite

Natxo Velez | EITB

En la instalación inmersiva “Carne y arena”, dispuesta en la sede de EITB hasta el 20 de junio, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu empuja a el o la visitante a meterse en los zapatos del otro, a acompañar por un momento a las y los nadie y transitar la linde entre lo real y lo ficticio, entre la carne y el píxel, entre la arena y el vacío y entre la humanidad y la barbarie.
"Carne y Arena" Alejandro González Iñarrituren instalazioa
"Carne y Arena": Iñárritu nos arrastra al límite
La experiencia de inmersión "Carne y arena", a partir de hoy en la sede de EITB en Bilbao
Alejandro G. Iñarritu: "Estar en Bilbao es realmente simbólico para mí"
Cultura Migración Arte

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

'RESET' será el lema del 20 aniversario de Getxophoto, del 28 de mayo al 21 de junio

Celebrar el aniversario y repensar el festival, y reiniciarlo: estos son los objetivos de la 20ª edición, RESET. Entre las iniciativas han creado un archivo digital que recopila los 20 años de historia del festival, , la exposición ‘El último lunes’ de Alejandro Acin o otros  7 proyectos de ediciones anteriores. Además, el Sireno del Puerto Viejo también tendrá su lugar en su último acto: un photocall.

Cargar más
Publicidad
X