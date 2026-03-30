Ura Bere Bidean 2026 anuncia una tercera cita el 22 de octubre
Tras agotarse las entradas para las actuaciones de los días 23 y 24 de octubre en la preventa, la organización ha decidido lanzar una tercera entrega el 22 de octubre. En esta sexta edición participarán, entre otros, Olaia Inziarte, Eñaut Elorrieta, Zea Mays o Pantxoa eta Peio.
"Renovada y singular". Son las palabras que han empleado para presentar la sexta edición de Ura Bere Bidean, que llega con una nueva entrega. A las fechas previstas del 23 y 24 de octubre se sumará un tercer día: el 22 de octubre (jueves). 29 artistas y bandas se darán cita en el BEC! junto con la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Sociedad Coral de Bilbao, bajo la dirección de Fernando Velázquez
La presentación del espectáculo Ura Bere Bidean 2026 ha tenido lugar esta tarde en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, en un acto que ha combinado música y charlas con los protagonistas. Una vez más, el evento aspira a convertirse en "experiencia única, con colaboraciones especiales y sorpresas".
Esta es la lista de artistas que se subirá al escenario del BEC! el próximo mes de octubre: Mirua, Maruxak, Tatta, Merina Gris, Dupla, Olaia Inziarte, Hofe, Bengo, Sara Zozaya, Judith Neddermann, Shinova, En Tol Sarmiento, The Uskis, Lendakaris Muertos, Betizu Taldea, Eñaut Elorrieta, Zea Mays, Betagarri, Alaitz eta Maider, Pasión Vega, Xabi Solano, Deabru Beltzak, Doctor Deseo, Evaristo, Niko Etxart, Joselu Anayak, Gontzal Mendibil y Pantxoa eta Peio.
Este año, entre otros, se rendirá homenaje a Joselu Anaiak, se celebrará el 30 aniversario de Deabru Beltzak, y como viene siendo habitual, los conciertos incluirán colaboraciones y sorpresas no anunciadas previamente.
Las entradas para la tercera entrega se pondrán a la venta en la página web de Ura Bere Bidean mañana, 31 de marzo, para los miembros de la comunidad, y el miércoles, 1 de abril, para el público en general.
Desde su inicio en 2021, la iniciativa busca poner en valor a artistas de diferentes generaciones, reconocer su aportación y generar un patrimonio sinfónico alrededor de la música de los últimos 50 años en euskera.
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