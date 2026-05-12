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La BOS homenajea al pianista Joaquín Achucarro

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: BOSek Joaquin Achucarro pianista omendu du

Última actualización

En total, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa y el veterano pianista han ofrecido 85 conciertos juntos en 80 años. La orquesta ha puesto el nombre de Achucarro a un piano y el propio músico ha sido el encargado de estrenarlo.  

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