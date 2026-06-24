Conciertos gratuitos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Bilbao BBK Live celebrará el 12 de julio la jornada “Euskaraz!”

Bengo, Eider Saez, Korrontzi, XSakara, Arten y Afrika Bibang actuarán en el centro de Bilbao el domingo, un día después de que termine la programación de Kobetamendi, con entrada gratuita.
Bengo actuará a las 18:30 en las Torres Isozaki

Última actualización

El festival Bilbao BBK Live celebra este año su 20ª edición, y ha decidido celebrar el aniversario poniendo en marcha la iniciativa Euskaraz!. Un día después de que termine el festival, el domingo 12 de julio, Bengo, Eider Saez, Korrontzi, XSakara, Artean y Afrika Bibang actuarán en el centro de Bilbao, en “una gran celebración dela música en euskera”.  

Los conciertos, gratuitos, tendrán lugar a partir de las 16:45 horas en las torres Isozaki, el kiosco del Arenal y Jardines de Albia.

Horario de los conciertos

16:45 Korrontzi (Torres Isozaki)

17:45 XSakara (Jardines de Albia)

18:30 Bengo (Torres Isozaki)

18:30 Afrika Bibang (Kiosko Arenal)

19:15 Eider Saez (Jardines de Albia)

20:00 Artean (Kiosko Arenal)

 

EUSKARAZ_AAFF
Bilbao BBK Live 2026 Conciertos Bilbao Festivales de música Música

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zetak anuncia un nuevo espectáculo para enero de 2027 y las entradas se pondrán a la venta a las 12:00

El concierto Mitoaroa III se puede volver a ver en ETBOn. El nuevo proyecto se llamará Km0 y llegará en enero del próximo año. No se ha informado de dónde tendrá lugar la nueva actuación, así como de las características que tendrá. A las 12:00 termina la cuenta atrás que han colgado en la web zetakkmzero.eus: entonces se desvelará el misterio.

Cargar más
Publicidad
X