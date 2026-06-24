El Bilbao BBK Live celebrará el 12 de julio la jornada “Euskaraz!”

El festival Bilbao BBK Live celebra este año su 20ª edición, y ha decidido celebrar el aniversario poniendo en marcha la iniciativa Euskaraz!. Un día después de que termine el festival, el domingo 12 de julio, Bengo, Eider Saez, Korrontzi, XSakara, Artean y Afrika Bibang actuarán en el centro de Bilbao, en “una gran celebración dela música en euskera”.

Los conciertos, gratuitos, tendrán lugar a partir de las 16:45 horas en las torres Isozaki, el kiosco del Arenal y Jardines de Albia.

Horario de los conciertos

16:45 Korrontzi (Torres Isozaki)

17:45 XSakara (Jardines de Albia)

18:30 Bengo (Torres Isozaki)

18:30 Afrika Bibang (Kiosko Arenal)

19:15 Eider Saez (Jardines de Albia)

20:00 Artean (Kiosko Arenal)