El Bilbao BBK Live celebrará el 12 de julio la jornada “Euskaraz!”
El festival Bilbao BBK Live celebra este año su 20ª edición, y ha decidido celebrar el aniversario poniendo en marcha la iniciativa Euskaraz!. Un día después de que termine el festival, el domingo 12 de julio, Bengo, Eider Saez, Korrontzi, XSakara, Artean y Afrika Bibang actuarán en el centro de Bilbao, en “una gran celebración dela música en euskera”.
Los conciertos, gratuitos, tendrán lugar a partir de las 16:45 horas en las torres Isozaki, el kiosco del Arenal y Jardines de Albia.
Horario de los conciertos
16:45 Korrontzi (Torres Isozaki)
17:45 XSakara (Jardines de Albia)
18:30 Bengo (Torres Isozaki)
18:30 Afrika Bibang (Kiosko Arenal)
19:15 Eider Saez (Jardines de Albia)
20:00 Artean (Kiosko Arenal)
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