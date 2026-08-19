La Guardia Civil ha confirmado este miércoles que los restos humanos que aparecieron en el pantano de Yesa el pasado 4 de agosto pertenecen a un hombre residente en Pamplona. Según ha señalado, el caso se está investigando como homicidio.

La investigación ha sido asumida por la Guardia Civil de Zaragoza, en colaboración con la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona, que han informado de que todos los indicios apuntan a que una o varias personas mataron al hombre.

Los restos fueron encontrados a última hora de la tarde del 4 de agosto por una familia que paseaba por la zona, en una orilla del pantano, dentro del término municipal de Sigüés (Zaragoza).

El hallazgo se produjo al quedar el cuerpo al descubierto cuando el nivel del agua comenzó a bajar por la sequía. La Policía cree que la víctima llevaba poco tiempo muerta.