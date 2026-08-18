Amaia Galíndez, portugaluja en Granada: "El ambiente es de nerviosismo y de algo de miedo"
En Granada, los nervios entre los vecinos y las vecinas están a flor de piel por la sucesión de terremotos. Esto es lo que nos cuenta Amaia Galíndez, vecina de Portugalete, que se encuentra en la capital nazarí de viaje.
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ENBA solicita un plan para abastecer de agua a los caseríos
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Tras el eclipse solar, llega otro: parcial de Luna el día 28
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Vascos de vacaciones en Jaca se organizan en grupos de voluntarios para evitar que el fuego alcance la localidad
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