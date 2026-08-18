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Amaia Galíndez, portugaluja en Granada: "El ambiente es de nerviosismo y de algo de miedo"

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GRANADA,18/08/2026.- Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidón después de los numerosos terremotos registrados en Granada esta mañana. EFE/Pepe Torres.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Amaia Galindez, portugaletetarra Granadan: "Urduritasuna eta beldurra nagusitu da hemen"
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EITB

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En Granada, los nervios entre los vecinos y las vecinas están a flor de piel por la sucesión de terremotos. Esto es lo que nos cuenta Amaia Galíndez,  vecina de Portugalete, que se encuentra en la capital nazarí de viaje.

España Terremotos Sociedad

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