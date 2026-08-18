Las nuevas películas de Los Javis, Araújo, Dhont o Hamaguchi competirán en la sección Perlak del Zinemaldia
Un total de 16 largometrajes se proyectarán en la sección Perlak y, todas salvo 'Juste une illusion', de Olivier Nakache y Eric Toledano, lucharán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián.
La sección Perlak de la 74ª edición del Festival de San Sebastián proyectará un total de 16 películas, la mayoría de ellos reconocidos en los principales festivales del mundo. Entre otros, se podrán ver los nuevos largometrajes de Los Javis, Araújo, Dhont, Hamaguchi, Hong-jin, Mungiu, Moretti, y Zvyagintsev.
Once de los títulos seleccionados han pasado por Cannes, entre ellos la Palma de Oro (Fjord, de Cristian Mungiu), y los premios ex aequo a la mejor dirección (La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo), mientras que otras películas proceden de festivales como Venecia, Berlín o Sundance.
El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev inaugurará la sección con Minotaur (Minotauro), ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes.
Todas las películas de la sección competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, a excepción de Juste une illusion, de Olivier Nakache y Eric Toledano, que clausurará la sección Perlak fuera de concurso.
Después de alzarse con el Premio del Público y el Gran Premio del Jurado en Sundance, y participar en competición oficial en la Berlinale, la cineasta estadounidense Beth de Araújo mostrará en San Sebastián su segundo largometraje, Josephine.
El director surcoreano Na Hong-jin se estrenará en San Sebastián con Hope un largometraje que ya fue seleccionado en la competición de Cannes.
Tras su estreno en el Festival de Venecia, el director y actor italiano Nanni Moretti presentará en San Sebastián Succederà questa notte/ It Will Happen Tonight, que fue rodada parcialmente en San Sebastián el año pasado.
El director japonés Ryusuke Hamaguchi regresa al Zinemaldia con Soudain / All of a Sudden (De repente), que se alzó con el premio ex aequo a la mejor interpretación femenina en Cannes.
El cineasta belga Lukas Dhont proyectará su tercer filme Coward en San Sebastián, donde ya presentó su debut en el largometraje, Girl (Perlak, 2018).
Te puede interesar
Ya a la venta las entradas para las sesiones del Zinemaldia en el Velódromo
El velódromo donostiarra acogerá los estrenos mundiales de 'Karateka' y 'Muguruza FM 40 Tour', además del primer capítulo de una nueva temporada de 'Go!azen'.
Muere la actriz Hayden Panettiere, protagonista de 'Scream' y 'Héroes', a los 36 años
El representante de la actriz ha confirmado la noticia, aunque de momento no se han revelado las causas de su fallecimiento.
El Zinemaldi anuncia seis nuevas películas que competirán por la Concha de Oro
Las películas de Jesse Eisenberg y Fred Cavayé, entre otros, se suman a los diez títulos ya anunciados en la Sección Oficial del Zinemaldi.
Werner Herzog, Premio Donostia
El director, guionista, productor y actor alemán será distinguido con uno de los galardones honoríficos más prestigiosos del Zinemaldia. Herzog recogerá el premio en la gala inaugural del certamen, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, y presentará su última película, Bucking Fastard.
El barco Targaryen de "House of the Dragon" podrá visitarse en San Sebastián y Bilbao
La conocida serie de HBO Max llega por mar a las capitales de Gipuzkoa y Bizkaia. Los telespectadores podrán visitar la embarcación del 7 al 9 de agosto en San Sebastián y del 10 al 13 en Bilbao.
Catorce cineastas presentarán sus primeras o segundas películas en New Directors
El director barakaldés Javier Giner presentará su ópera prima, 'Esta soledad/This Solitude', en esta sección del Zinemaldia.
Fallece el actor español Manolo Solo
El actor andaluz, protagonista de “Cerrar los ojos” y “Una quinta portuguesa”, tenía 62 años.
“Inurri itsuak”, de Igor Legarreta, llegará a los cines el 9 de octubre
La película, filmada en euskera, está basada en la novela de Ramiro Pinilla y protagonizada por Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga y Carlos Santos.
Pablo Larraín, Mike Leigh y Yesim Ustaoglu competirán por la Concha de Oro donostiarra
Los nuevos largometrajes de estos cineastas competirán por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián junto a los últimos trabajos de Nicole Garcia, Maha Harada, Hans Petter Moland y Benjamín Naishtat.