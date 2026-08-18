74ª EDICIÓN
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Las nuevas películas de Los Javis, Araújo, Dhont o Hamaguchi competirán en la sección Perlak del Zinemaldia

Un total de 16 largometrajes se proyectarán en la sección Perlak y, todas salvo 'Juste une illusion', de Olivier Nakache y Eric Toledano, lucharán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián.

Fotograma de la película 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, que competirá en la sección Perlak.
Euskaraz irakurri: Los Javis, Araujo, Dhont edo Hamaguchiren film berriak eskainiko dituzte Zinemaldiko Perlak sailean
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EITB

Última actualización

La sección Perlak de la 74ª edición del Festival de San Sebastián proyectará un total de 16 películas, la mayoría de ellos reconocidos en los principales festivales del mundo. Entre otros, se podrán ver los nuevos largometrajes de Los Javis, Araújo, Dhont, Hamaguchi, Hong-jin, Mungiu, Moretti, y Zvyagintsev. 

Once de los títulos seleccionados han pasado por Cannes, entre ellos la Palma de Oro (Fjord, de Cristian Mungiu), y los premios ex aequo a la mejor dirección (La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo), mientras que otras películas proceden de festivales como Venecia, Berlín o Sundance.

El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev inaugurará la sección con Minotaur (Minotauro), ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes. 

Todas las películas de la sección competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, a excepción de Juste une illusion, de Olivier Nakache y Eric Toledano, que clausurará la sección Perlak fuera de concurso.

Después de alzarse con el Premio del Público y el Gran Premio del Jurado en Sundance, y participar en competición oficial en la Berlinale, la cineasta estadounidense Beth de Araújo mostrará en San Sebastián su segundo largometraje, Josephine

El director surcoreano Na Hong-jin se estrenará en San Sebastián con Hope un largometraje que ya fue seleccionado en la competición de Cannes.

Tras su estreno en el Festival de Venecia, el director y actor italiano Nanni Moretti presentará en San Sebastián Succederà questa notte/ It Will Happen Tonight, que fue rodada parcialmente en San Sebastián el año pasado. 

El director japonés Ryusuke Hamaguchi regresa al Zinemaldia con Soudain / All of a Sudden (De repente), que se alzó con el premio ex aequo a la mejor interpretación femenina en Cannes. 

El cineasta belga Lukas Dhont proyectará su tercer filme Coward en San Sebastián, donde ya presentó su debut en el largometraje, Girl (Perlak, 2018).

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

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