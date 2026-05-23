'Fjord' se lleva la Palma de Oro de Cannes y 'los Javis' el premio a la mejor dirección

'Fjord', del rumano Cristian Mungiu y protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, ha ganado este sábado la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, la segunda que recibe el realizador tras la de '4 meses, 3 semanas, 2 días' en 2007.



'Fjord' narra el periplo judicial de una pareja rumano-noruega interpretada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, muy religiosa y con cinco hijos, que se instala en Noruega, en un pueblo al final de un fiordo. Traban amistad con sus vecinos, pero cuando el profesorado de la escuela donde van los niños descubre hematomas en el cuerpo de uno de ellos, la comunidad los relaciona inmediatamente con la educación ultraconservadora y religiosa que reciben y pierden la custodia.



Mungiu aseveró que con esta película han "corrido un riesgo", el de "elevar la voz" frente a los peligros a los que estamos expuestos como sociedad y contar "cosas que la gente no se atreve a decir en público".

Por otra parte, los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, han ganado, ex aequo, el premio a mejor Dirección del Festival de Cannes por La bola negra, junto al polaco Pavel Pawlikowski, por Fatherland.

El día de la presentación, la película de 'los Javis' recibió un aplauso general de 15 minutos tras la emisión.

Este es el Palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes

- Palma de Oro: 'Fjord', de Cristian Mungiu.



- Gran Premio: 'Minotauro', de Andrei Zviaguintsev.



- Premio ex aequo a la Mejor Dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo, por 'La bola negra', y Pavel Pawlikowski, por 'Fatherland'.



- Premio al Mejor Guion: Emmanuel Marre, por 'Notre Salut'.



- Premio del Jurado: Das Geträumte Abenteuer' ('The Dreamed Adventure'), de Valeska Grisebach..



- Premio a Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por 'Soudain'.



- Premio a Mejor Actor: Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por 'Coward'.



- Cámara de Oro a la mejor ópera prima: 'Ben'Imana', de Marie Clementine Dusabejambo.



- Palma de Oro al mejor cortometraje: 'Para los contrincantes', de Fedrico Luis.