Todo listo en Cannes para que las pantallas empiecen a brillar

La comedia negra de acción de Arantxa Echevarría (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”), en la que participa EITB, llegará a los cines el 5 de junio. La sátira, en la que caben “la picaresca, la ambición, las falsas apariencias y el postureo", está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa y Sofía Otero.