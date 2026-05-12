Festival
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Todo listo en Cannes para que las pantallas empiecen a brillar

Canneseko zinema jaialdia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dena prest Cannesen, pantailak dirdiraka hasteko
author image

EITB

Última actualización

El festival homenajeará a Peter Jackson y Barbra Streisand, y la Sección Oficial presenta grandes nombres como los de Almodóvar, Farhadi, Pawlkowski, Sorogoyen, Kore-eda, Mungiu...

Cine

Te puede interesar

"Cada día nace un listo" (Arantxa Echevarría)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Presentamos en primicia el tráiler de “Cada día nace un listo”

La comedia negra de acción de Arantxa Echevarría (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”), en la que participa EITB, llegará a los cines el 5 de junio. La sátira, en la que caben “la picaresca, la ambición, las falsas apariencias y el postureo", está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa y Sofía Otero. 
Cargar más
Publicidad
X