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La Fiesta del Cine vuelve a los cines de Hegoalde

Del 8 al 11 de junio, las entradas de cine costarán 3,5 euros. En Iparralde, la Fête du Cinéma se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio.
"Cada día nace un listo" (Arantxa Echevarría)
"Cada día nace un listo", de Arantxa Echevarría, es uno de los títulos en cartelera
Euskaraz irakurri: Zinemaren Jaia Hegoaldeko zinema-aretoetara itzuliko da

Última actualización

El Instituto español de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Federación de Cines de España y Fedicine, Federación española de Distribuidores Cinematográficos, organizan una nueva edición de la Fiesta del Cine entre los días 8 y 11 de junio.

Por tanto, durante esos cuatro días, las entradas de cine estarán a un precio de 3,5 euros en las taquillas de las salas adheridas a la iniciativa.

Las beneficiarias y los beneficiarios de este descuento podrán ver en salas, entre otras, “Cada día nace un listo”, de la bilbaína Arantxa Echevarría, “Backrooms”, “El drama”, “He-Man y los masters del universo”, “Scary movie”, “The Mandalorian and Grogu”.

En los cines de Iparralde, la Fête du Cinéma llegará entre el 28 de junio y el 1 de julio, con entradas a 5 euros. 

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