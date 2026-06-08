La Fiesta del Cine vuelve a los cines de Hegoalde

El Instituto español de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Federación de Cines de España y Fedicine, Federación española de Distribuidores Cinematográficos, organizan una nueva edición de la Fiesta del Cine entre los días 8 y 11 de junio.

Por tanto, durante esos cuatro días, las entradas de cine estarán a un precio de 3,5 euros en las taquillas de las salas adheridas a la iniciativa.

Las beneficiarias y los beneficiarios de este descuento podrán ver en salas, entre otras, “Cada día nace un listo”, de la bilbaína Arantxa Echevarría, “Backrooms”, “El drama”, “He-Man y los masters del universo”, “Scary movie”, “The Mandalorian and Grogu”.

En los cines de Iparralde, la Fête du Cinéma llegará entre el 28 de junio y el 1 de julio, con entradas a 5 euros.