Declarado un incendio forestal de grandes dimensiones en Ezcabarte

Bomberos trabajan este jueves en la extinción de un incendio de grandes dimensiones que se ha declarado en Ezcabarte, en Makirriain, en un campo situado en la falda del monte y que se ha propagado a una zona de pinar.

SOS Navarra, que ha recibido el aviso del fuego a las 17:42 horas, ha indicado que no hay personas afectadas y que el incendio ha comenzado en la carretera NA-4210, en el punto kilométrico 2,4.

Para hacer frente al incendio se han movilizado bomberos de Cordovilla, del parque de Trinitarios, de Estella, de Lodosa, de Sangüesa y de Tudela.

También participan en el dispositivo de extinción la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales, dos helicópteros, guardias forestales de Medio Ambiente y agentes de la Policía Foral.

La humareda que ha generado el incendio es visible desde Pamplona.