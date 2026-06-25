Incendios
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Declarado un incendio forestal de grandes dimensiones en Ezcabarte

El fuego afecta a una masa arbolada, y la humareda es visible desde Pamplona.
Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Baso-sute handi bat piztu da Ezkabarten
author image

EITB

Última actualización

Bomberos trabajan este jueves en la extinción de un incendio de grandes dimensiones que se ha declarado en Ezcabarte, en Makirriain, en un campo situado en la falda del monte y que se ha propagado a una zona de pinar.

SOS Navarra, que ha recibido el aviso del fuego a las 17:42 horas, ha indicado que no hay personas afectadas y que el incendio ha comenzado en la carretera NA-4210, en el punto kilométrico 2,4.

Para hacer frente al incendio se han movilizado bomberos de Cordovilla, del parque de Trinitarios, de Estella, de Lodosa, de Sangüesa y de Tudela.

También participan en el dispositivo de extinción la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales, dos helicópteros, guardias forestales de Medio Ambiente y agentes de la Policía Foral.

La humareda que ha generado el incendio es visible desde Pamplona.

Incendios Navarra Sociedad

Te puede interesar

Euskal udalekuak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Euskal Udalekuak denuncia decisiones políticas que amenazan su proyecto, y convoca un gran acto el 29 de agosto en Bernedo

Denuncian decisiones políticas que, a su juicio, ponen en riesgo la continuidad de su proyecto. Ante esta situación, aseguran que emplearán "todos los medios" a su alcance para defender su iniciativa, y han convocado un gran evento el próximo 29 de agosto en la localidad alavesa. En paralelo, continúan preparando una nueva campaña de verano dirigida a niñas, niños y jóvenes.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La multa que impondrá San Sebastián a quien se encienda un cigarrillo en sus playas a partir de mañana

El cerco al tabaco llega de forma definitiva a la primera línea de playa en Euskal Herria. Las tres playas de Donostia —La Concha, Ondarreta y la Zurriola— se blindan con multas de entre 100 y 750 euros, sumándose a las restricciones vigentes en otros municipios de la costa vasca. A continuación, detallamos el mapa completo de normativas, prohibiciones y sanciones económicas para esta temporada estival.

Cargar más
Publicidad
X