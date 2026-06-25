Suteak
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Baso-sute handi bat piztu da Ezkabarten

Suak zuhaizti bati eragiten dio, eta kea Iruñetik ikus daiteke.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaileak lanean ari dira ostegun honetan sute handi bat itzaltzeko Ezkabarten, Makirriainen. Sugarrak mendiaren magalean dagoen zelai batean hasi dira, baina pinudi batera zabaldu dira.

SOS Nafarroak 17:42an jaso du sutearen abisua, eta adierazi du, momentuz, ez dagoela inor kaltetuta. Sutea NA-4210 errepidean hasi da, 2,4 kilometroan.

Sutea eragin duen kea Iruñetik ikus daiteke.

Suteak Nafarroa Gizartea

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Euskal udalekuak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskal Udalekuak elkarteak bere proiektua mehatxatzen duten erabaki politikoak salatu ditu, eta ekitaldi handi bat deitu du abuztuaren 29rako, Bernedon

Proiektuaren jarraipena arriskuan jartzen duten erabaki politikoak salatu dituzte. Egoera horren aurrean, euren ekimena defendatzeko eskura dituzten "baliabide guztiak" erabiliko dituztela adierazi dute, eta ekitaldi handi bat deitu dute abuztuaren 29rako Arabako udalerrian. Aldi berean, haur eta gazteei zuzendutako udako kanpaina berri bat prestatzen jarraitzen dute.

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