del 22 al 29 de junio
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El festival LGTBQ+ Zinegoak contará con más de 40 películas en su Sección Oficial

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: LGTBQ+ Zinegoak jaialdiak 40 film baino gehiago izango ditu Sail Ofizialean
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EITB

Última actualización

El festival de cine y artes escénicas LGTBIQ+ de Bilbao-Zinegoak, que se celebrará del 22 al 29 de junio, contará en su Sección Oficial con más de cuarenta películas entre largometrajes y cortometrajes. Además, llenará la Villa con más de cincuenta actividades relacionadas con la cultura y la diversidad sexual, de identidad y de género.

La cineasta y activista Bev Ditsie recibirá el Premio Honorífico del festival Zinegoak
Zinegoak 2025 Bilbao Cine

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