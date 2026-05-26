La cineasta y activista Bev Ditsie recibirá el Premio Honorífico del festival Zinegoak
El premio del Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao le será otorgado a la directora de cine y activista en la lucha por los derechos LGBTIQ+ el 22 de junio, en la gala de inauguración del certamen.
Zinegoak, el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao, ha anunciado que el Premio Honorífico de esta edición del certamen, será para Bev Ditsie, cineasta y luchadora por los derechos LGBTIQ+ en Sudáfrica. Betsie recibirá el máximo galardón del festival en la gala de Inauguración de la 23ª edición, que se celebrará el 22 de junio a las 19:30 en el Teatro Arriaga.
Además, el festival ha programado una retrospectiva sobre la filmografía de Bev Ditsie, que incluye la proyección de Simon and I (domingo, 21 de junio a las 18:30 en Bilborock) y Lesbians Free Everyone - The Beijing Retrospective (martes, 23 de junio a las 18:00 en los cines Golem). Antes de la primera proyección programada, Ditsie mantendrá una conversación sobre su trayectoria con la periodista Irantzu Varela.
Bev Ditsie creció en Soweto, un barrio creado por el Gobierno sudafricano para mantener a las personas negras alejadas de los blancos durante el Apartheid. Desde muy joven, participó en movimientos antiapartheid. Fue una de las personas organizadoras de la primera marcha del Orgullo celebrada en Johannesburgo en 1990, y cinco años más tarde se convirtió en la primera mujer abiertamente lesbiana en hablar sobre derechos LGBTIQ+ ante la ONU, durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín.
Como cineasta, ha dirigido otros documentales sobre memoria, VIH, activismo y representación queer negra, por ejemplo Lesbians Free Everyone - The Beijing Retrospective.
Bev Ditsie dice sentirse honrade de recibir este premio, ya que “el trabajo que hacemos es difícil y, a menudo, pasa desapercibido y no recibe reconocimiento, por lo que siempre es emocionante ser reconocides de esta manera”.
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