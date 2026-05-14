“Las hijas” van a Cannes
“Las hijas”, ópera prima del director español Daniel Romero rodada en Bizkaia, participa estos días en el Marché du Film de Cannes, que se celebra en paralelo con las alfombras rojas y las proyecciones en la Croisette de la ciudad de la Costa Azul.
El largometraje, en el que participa EITB, es un thriller psicológico escrito por su director y el guionista bilbaíno Asier Guerricaechevarría. Cuenta la historia de Ana (Yune Nogueiras), una chica de veinte años que es secuestrada una noche por un desconocido.
A la mañana siguiente despierta en una casa en medio del bosque donde viven retenidas otras tres jóvenes. Allí descubrirá que estas se comportan como si fuesen las hijas del secuestrador y que su destino, lo quiera o no, será convertirse en una de ellas.
La película cuenta en su elenco con Edurne Azkarate, Jone Laspiur, Ainhoa Larrañaga y Ainara Elejalde, además de Karra Elejalde.
“Las hijas” será presentada en Cannes por el Festival Black Nights Film (PÖFF) de Tallín, Estonia, en el espacio Goes To Cannes, que ofrece a festivales de todo el mundo participantes en el mercado de Cannes un entorno donde “descubrir nuevas creaciones con potencial para el mercado internacional”.
Rodaje
"Las hijas" lleva a las pantallas la lucha contra la manipulación
Te puede interesar
“Altxaliliak” busca en Cannes ser aquello que quiere ser
El largometraje documental “Altxaliliak”, escrito y dirigido por Maia Iribarne, recorre el Marché du Film, el encuentro industrial que se desarrolla en el festival de la ciudad costera, en busca de compañeros de viaje para el proyecto. Presentamos las primeras imágenes de la película.
Todo listo en Cannes para que las pantallas empiecen a brillar
El festival homenajeará a Peter Jackson y Barbra Streisand, y la Sección Oficial presenta grandes nombres como los de Almodóvar, Farhadi, Pawlkowski, Sorogoyen, Kore-eda, Mungiu...
El Fant premiará al actor italiano Fabio Testi por su trayectoria
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao entregará el galardón el sábado, 16 de mayo, durante la gala de clausura de su 32ª edición.
La artista Jules Mamone viste Zinegoak con trazos de “otredad, lo singular y la figura del monstruo”
El Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao ha presentado hoy la imagen de su 23ª edición. El festival busca “poner en el centro aquello que históricamente ha sido nombrado como ‘lo otro’".
ICOFF, festival de cortometrajes de Vitoria, ofrecerá 50 trabajos en su nueva sede, en Arkabia
La sección Ofiziala mostrará 30 cortometrajes, la sección de películas vascas Bagare siete trabajos y Nazioartekoa, la sección internacional que este año será competitiva, trece.
Presentamos en primicia el tráiler de “Cada día nace un listo”
La comedia negra de acción de Arantxa Echevarría (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”), en la que participa EITB, llegará a los cines el 5 de junio. La sátira, en la que caben “la picaresca, la ambición, las falsas apariencias y el postureo", está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa y Sofía Otero.
Javier Giner estrenará su primer largometraje el 30 de octubre
En “Esta soledad”, el cineasta barakaldés, autor de la premiada serie Yo adicto, retrata “con ternura feroz a dos jóvenes que sobreviven en un estado de confusión y soledad”.
El FANT preestrena la película "Bajo tus pies"
La 32ª edición del festival Fant Bilbao se celebrará del 8 al 16 de mayo, pero antes ofrece este lunes la película "Bajo tus pies", largometraje del director Cristian Bernard con la presencia de Urko Olazabal, Sofía Otero, con los que hemos hablado, e Ibai Atanes.
El Festival de Cine y Derechos Humanos premia “Sucia” y “Black water”
El documental de Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar recibirá esta noche el premio del público al mejor largometraje, mientras que a “Black water”, del navarro Natxo Leuza, le corresponde el premio Amnistía Internacional. El festival premiará hoy, en su gala de clausura, al cineasta vasco Imanol Uribe.