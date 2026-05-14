“Las hijas” van a Cannes

“Las hijas”, ópera prima del director español Daniel Romero rodada en Bizkaia, participa estos días en el Marché du Film de Cannes, que se celebra en paralelo con las alfombras rojas y las proyecciones en la Croisette de la ciudad de la Costa Azul.

El largometraje, en el que participa EITB, es un thriller psicológico escrito por su director y el guionista bilbaíno Asier Guerricaechevarría. Cuenta la historia de Ana (Yune Nogueiras), una chica de veinte años que es secuestrada una noche por un desconocido.

A la mañana siguiente despierta en una casa en medio del bosque donde viven retenidas otras tres jóvenes. Allí descubrirá que estas se comportan como si fuesen las hijas del secuestrador y que su destino, lo quiera o no, será convertirse en una de ellas.

La película cuenta en su elenco con Edurne Azkarate, Jone Laspiur, Ainhoa Larrañaga y Ainara Elejalde, además de Karra Elejalde.

“Las hijas” será presentada en Cannes por el Festival Black Nights Film (PÖFF) de Tallín, Estonia, en el espacio Goes To Cannes, que ofrece a festivales de todo el mundo participantes en el mercado de Cannes un entorno donde “descubrir nuevas creaciones con potencial para el mercado internacional”.