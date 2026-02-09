Rodaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"Las hijas" lleva a las pantallas la lucha contra la manipulación

El primer largometraje del cineasta madrileño Daniel Romero ha sido rodado en Bizkaia, está protagonizado por las actrices Yune Nogueiras, Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde y Ainhoa Larrañaga, y cuenta con la participación de Karra Elejalde.
"Las hijas" filmaren filmatze lanak

Jone Laspiur, Ainhoa Elejalde, Yune Nogueiras y Edurne Azkarate en el rodaje de "Las hijas". Foto: David Herranz.

Euskaraz irakurri: “Las hijas”, manipulazioaren aurkako borroka pantailan
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

Las hijas, primer largometraje del cineasta Daniel Romero, ha terminado su fase de rodaje, que se ha desarrollado intégramente en localizaciones de Bizkaia. Las actrices Yune Noguerías, Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde y Ainhoa Larrañaga encabezan un reparto en el que también figura Karra Elejalde.

Con guion del bilbaíno Asier Guerricaechebarría y del propio Romano, la productora define la película como "un thriller psicológico": una chica de veinte despiesta, tras una noche de fiesta, en una casa en medio del bosque en la que viven otros tres jóvenes. Se descubre que ellas también han sido secuestradas y que el aislamiento, físico y emocional ha empujado a estas jóvenes a desvincularse del mundo real con el paso del tiempo. La protagonista deberá luchar por no dejarse arrastrar por su fanatismo y convertirse en una de ellas.  

"Las hijas" filmaren filmatze lanak

Edurne Azkarate y Yune Nogueiras. Foto: David Herranz. 

"La manipulación, el engaño y la violencia se dan la mano en una propuesta que abraza el cine de género", explica los autores de la película, "pero que a la vez se sostiene en el desarrollo de personajes, alejándose del artificio".

"Las hijas" filmaren filmatze lanak

"Las hijas". Foto: David Herranz. 

La película, que cuenta con la participación de EITB, ha sido rodada en Bilbao, Balmaseda y Orduña, y la banda sonora ha sido creada por Nerea Alberdi. 

18:00 - 20:00
Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X