"Las hijas" lleva a las pantallas la lucha contra la manipulación
Las hijas, primer largometraje del cineasta Daniel Romero, ha terminado su fase de rodaje, que se ha desarrollado intégramente en localizaciones de Bizkaia. Las actrices Yune Noguerías, Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde y Ainhoa Larrañaga encabezan un reparto en el que también figura Karra Elejalde.
Con guion del bilbaíno Asier Guerricaechebarría y del propio Romano, la productora define la película como "un thriller psicológico": una chica de veinte despiesta, tras una noche de fiesta, en una casa en medio del bosque en la que viven otros tres jóvenes. Se descubre que ellas también han sido secuestradas y que el aislamiento, físico y emocional ha empujado a estas jóvenes a desvincularse del mundo real con el paso del tiempo. La protagonista deberá luchar por no dejarse arrastrar por su fanatismo y convertirse en una de ellas.
"La manipulación, el engaño y la violencia se dan la mano en una propuesta que abraza el cine de género", explica los autores de la película, "pero que a la vez se sostiene en el desarrollo de personajes, alejándose del artificio".
La película, que cuenta con la participación de EITB, ha sido rodada en Bilbao, Balmaseda y Orduña, y la banda sonora ha sido creada por Nerea Alberdi.
