“Las hijas”, manipulazioaren aurkako borroka pantailan

Daniel Romero madrildar zinemagilearen lehen lan luzea Bizkaian filmatu dute, eta Yune Nogueiras, Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde eta Ainhoa Larrañaga ditu protagonista, baita Karra Elejalderen parte-hartzea ere. 

"Las hijas" filmaren filmatze lanak

Jone Laspiur, Ainhoa Elejalde, Yune Nogueiras eta Edurne Azkarate "Las hijas". filmatzen. Argazkia: David Herranz.

author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Bukatu dute Las hijas, Daniel Romeroren lehen film luzea, filmatzen. Bizkaian jardun dira pelikula errodatzen, Yune Nogueriasek, Jone Laspiurrek, Edurne Azkaratek, Ainara Elejaldek eta Ainhoa Larrañagak osatutako aktore taldea, Karra Elejalderen parte-hartzea berezia duen pelikula egiteko.

Asier Guerricaechebarría bilbotarrak eta Romerok berak idatzi dute “thriller psikologiko” honen gidoia. Hogei urteko neska baten bahiketaren inguruko istorioa du: beste hiru neska gazte bizi diren etxe batean esnatuko da, basoaren erdian. Horiek ere bahitu egin zituztela jakingo dugu, eta isolamendu fisiko eta emozionalak mundu errealetik aldentzera bultzatu dituela. Protagonistak borroka egin beharko du bere fanatismoak arrastaka ez eramateko eta horietako bat ez bihurtzeko.

"Las hijas" filmaren filmatze lanak

Edurne Azkarate eta Yune Nogueiras. Argazkia: David Herranz. 

“Manipulazioak, engainuak eta indarkeriak elkarri eskua ematen diote genero zinema besarkatzen duen proposamena” da, ekoiztetxetik azaldu dutenez, baina, aldi berean, “pertsonaien garapenean oinarritzen da, artifiziotik aldenduz”.

"Las hijas" filmaren filmatze lanak

"Las hijas". Argazkia: David Herranz. 

ETBren parte-hartzea duen filma Bilbon, Balmasedan eta Urduñan filmatu dute, eta soinu banda Nerea Alberdi konpositoreak idatzi du. 

