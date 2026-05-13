Altxaliliak Cannesen, izan nahi dutena izan daitezkeela aldarrikatzeko bidean

Altxaliliak Maia Iribarneren dokumental luzea Marché du Filmen, Cannesko zinema jaialdian industriak antolatzen duen topagunean, bidea egiten ari da egunotan, lankidetzarako aukeren bila. Ikusi pelikularen lehen irudiak.

Natxo Velez | EITB

Altxaliliak Ipar Euskal Herri barnealdeko herri txikietan baserritar, euskaldun eta queer tasunak batzen dituzten lagunak dira, eta euskarazko drag showa sortu dute, lehenengoa eskualde horretan, “nahi duguna izan gaitezkeela” aldarrikatzeko. 

Maia Iribarne musikari (Habia, Bloñ) eta zinemagilearen (Bañolet) jakin-mina piztu zuten ikuskizun “dirdiratsu eta erradikal” horiek, baita “bizi bultzada bat transmititu” ere, “doluan, haurdun eta erreferente berrien bila ari nintzela, aldaketa pertsonal sakoneko une batean”, haren hitzetan.

Jakin-min horren emaitza da, bada, Altxaliliak dokumentala, “egunerokoan artzain, artista edo artisau diren baina gure ingurua galdekatzen eta eraldatzen dutenen hegaldi pertsonal eta kolektiboa kontatzen duen filma”, Gastibeltza eta Doxa etxeek, proiektuaren ekoizleek, azaltzen dutenez.

Egunotan, Cannesen egongo dira lanean zuzendaria eta ekoizleak, EITBren parte-hartzea duen proiekturako, “askatasun kolektiboa ospatzen duen pelikularako”, zeru altuago baten bila, filma izan nahi dutena izateko bidean. 

