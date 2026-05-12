Jules Mamonek "bestetasun, singulartasun eta munstroaren figuraz" jantzi du Zinegoaken kartela

LGTBIQ+ Zinema eta Arte Eszenikoen Bilboko Jaialdiak 23. edizioaren irudia aurkeztu du. “Bestea deitu duten hori eztabaidaren erdian” jarri nahi du Zinegoakek.
Jules Mamone Zinegoak jaialdiaren kartelaren egilea
Zinegoak, Bilboko LGTBIQ+ Nazioarteko Zinema eta Arte Eszenikoen Jaialdiak, aurtengo edizioaren irudia aurkeztu du. Ekainaren 22tik 29ra, jaialdiak “bestetasuna, singulartasuna eta munstroaren figura aldarrikatuko ditu ez-normatibitatearen metafora gisa”, haren arduradunek azaldu dutenez.

Alaitz Arenzana Zinegoaken zuzendariak azaldu duenez, jaialdiak “historikoki bestea izendatu izan dena eztabaidaren erdian jartzea" proposatzen du. Ideia horiek bildu nahi izan ditu Jules Mamone argentinarrak aurtengo kartelean.

Zinegoak ekainaren 22tik 29ra egingo da, Bilboko hainbat espaziotan, besteak beste, Azkuna Zentroan, Golem Alhondigan, Bilborocken, Bilboko Guggenheim Museoan, Arriaga Antzokian, 6. pabiloian, BBK Aretoan, Muxikebarrin (Getxo), La Sinsorgan, Bira Kulturgunean eta Sarean-en. Ekainaren 22an, astelehena, inaugurazio-gala egingo da, Arriaga Antzokian.

Zinegoak 2025 LGTBI Zinema

