Fabio Testi aktore italiarrak Ohorezko Fant saria jasoko du

Larunbatean, fantasiazko zinemako jaialdiaren amaiera galan, jasoko du aktoreak beldurrezko eta fantasiazko generoetan nabarmendu den profesionalentzako saria.
Fabio Testi, 2024ko Sitgesko zinema jaialdian. Argazkia: Europa Press.

Fant fantasiazko zinemaren Bilboko jaialdiak Fabio Testi aktore italiarrari emango dio 32. edizioko Ohorezko Fant saria, beldurrezko eta fantasiazko generoetan nabarmendu diren profesionalen ibilbidea aitortzen duen golardoa.

Testik jaialdiaren amaiera galan jasoko du saria, larunbatean, maiatzaren 16an, 19:30ean, BBK Salan, eta edizio honetan saritutako Aranzazu Callejari (FANT Ohorezko saria), Eugenio Mirari (Fantastikoko Izar saria) eta Bruno Martini (Fantrobia saria) gehituko zaie palmaresean, antolatzaileek jakinarazi dutenez.

Italiako zinemako galaietako bat bezala ezaguna, Fabio Testik (Peschiera del Garda, 1941) genero askotako film ugari egin ditu Atlantikoaren bi aldeetako zuzendarien aginduetara. Bere filmografian daude, besteak beste, Il giardino dei Finzi-Contini (1971, Vittorio De Sicaren zuzendaritzapean eta atzerriko film onenaren Oscarra jaso zuena), Cosa avete fatto a Solange? (1972), I quattro dell'apocalisse (1975), L'Eredità Ferramonti (1976), The Ambassador (1984), Iguana (1988) eta Road to Nowhere (2010).

Testi Bilbora itzuliko da, aurretik ere hirian egon baitzen Imanol Uribe zuzendariaren aginduetara Adiós pequeña ("Bilbao Blues" atzerrian) filmatzen, Ana Belen, Nacho Martinez eta Juan Echanoverekin batera, besteak beste.

