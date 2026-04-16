Fant jaialdiak Bruno Martin saritu eta erakusketa eskainiko dio Nere Torrijos jantzi-diseinatzaileari
Fantasiazko Zinemaren Bilboko Jaialdiak madrildar zuzendari, gidoilari eta aktoreari emango dio FANTrobia, zinemako eragile berrien saria, eta Planoz Kanpo saila estreinatuko du, zinema industriaren inguruko jarduerei eskainitakoa.
Fant Fantasiazko Zinemaren Bilboko Jaialdiak Bruno Martin madrildar zuzendari, gidoigile, editore eta aktoreari emango dio Fantrobia saria, generoaren barruan nabarmendu den figura berri bati eskainitako aintzatespena.
Fanten 32. edizioa maiatzaren 8tik 16ra egingo dute, eta maiatzaren 4tik aurrera jaialdiak Planoz Kanpo saila estreinatuko du, “fokuaren erdigunean egon gabe industriaren euskarria den guztiari dedikatua”, Bilboko Udalak, jaialdiaren antolatzaileak, ohar batean azaldu duenez.
Ziklo berria abiatzeko, “Zinemako jantziak” Nerea Torrijos bilbotar jantzi-diseinatzailearen erakusketa bat prestatu dute. Abandoko Udaltegiak haren diseinuen lagin bat hartuko du maiatzaren 4tik 29ra, Akelarre, Irati, 20 000 especies de abejas, Errementari eta beste hainbat filmetan egindako lana erakusteko.
Era berean, Aranzazu Callejak Ohorezko FANT saria eta Eugenio Mirak Fantastikoaren Izarra saria jasoko dutela iragarri ondoren, Fantek jakinarazi du Bruno Martín zuzendari, gidoilari, editore eta aktore madrildarrak FANTrobia generoaren barruko figurak saritzen dituen golardoa jasoko duela.
Ikus-entzunezkoen euskal sektorea zinema akademia propio bat eratzeko aukera lantzen hasi da
Sektoreak aitortu du apirilaren 23rako dutela hitzordua jarrita, gogoeta prozesuari ekiteko. Nolanahi ere, "topaketa itxia eta erabat profesionala" izango dela argi utzi dute, eta horregatik, prozesua "errespetatzeko" eskatu diete komunikabideei. "Kanpoko dinamikek" ekimena "baldintzatzea" saihestu nahi dute.
Punto de Vistak 90 pelikula eskainiko ditu 20. urtebetetzea ospatzeko
Film dokumentalen Iruñeko jaialdiak 66 emanaldi prestatu ditu, apirilaren 20tik 25era emateko. EITBk film labur onenaren saria emango du, eta Ziarraize eta Kukuaren kanta lanak dira, besteak beste, horretarako hautagai.
Apika Labek bultzatuko dituen ikus-entzunezko sei proiektuak hautatu dituzte
Euskal ikus-entzunezko lanei zuzendutako babes eta laguntza programa publikoak Pedro Fuentes, Tamara García Iglesias, Aitor Azurki, Alvaro Arbina eta Joana Moyaren azken lanak bultzatuko ditu.
Ia milioi bat ikusle izan dira urteko lehen hiruhilekoan EAEko zinema aretoetan
“Torrente presidente” izan da film ikusiena tarte horretan, martxoaren 13an estreinatu bazen ere. “La asistenta”, “Avatar: Fuego y ceniza”, “Hamnet” eta “Cumbres borrascosas” pelikulek osatzen dute bost ikusienen zerrenda.
Bero egiten du Laponian
Zinemara goazen bakoitzean, hitzarmen bat sinatzen dugu pelikularekin: engaina nazazu gozoki, prest nauzu.
Silver Film Festivalek Elena Irureta omenduko du
Jaialdiaren laugarren edizioa apirilaren 20tik 24ra egingo dute, Bilbon, eta 16 filmen proiekzioa, solasaldiak eta hitzaldiak antolatu dituzte. Maiatasuna eta sexua adinari begiratu gabe bizitzeko gonbita egingo du, bost egunez.
"Itzalak argitzen": Euskal zinemaren lau klasikoren zaharberritze prozesua erakusten duen dokumentala
Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok Itzalak argitzen dokumentala ondu dute, 80ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertain zaharberritzeko prozesua dokumentatu ostean: Hamaseigarrenean, aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985), Ehun metro (Alfonso Ungria, 1985) eta Oraingoz izen gabe (Jose Julian Bakedano, 1986). Euskadiko Filmategiaren Euskal Zinema zikloan estreinatuko da.
Euskadiko Filmategiak ondareari eta emakumeen zinemagintzari eskainiko die Euskal Zinema zikloa
Datozen hiru hilabeteetan Gasteizen, Donostian eta Bilbon egingo den zikloan, Itzalak argitzen estreinatuko dute, besteak beste, 1980ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertainen zaharberritze lanei buruz Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok egin duten filma.
Alejandro G. Iñarritu: "Bilbon egotea benetan sinbolikoa da niretzat"
Hotz zaplada batez hartzen du bisitaria, EITBren Bilboko egoitzaren 5. platoan, “Carne y arena” Alejandro Gonzalez Iñarritu mexikar zuzendariak sortutako errealitate birtualeko “esperientziak”.