Fant jaialdiak Bruno Martin saritu eta erakusketa eskainiko dio Nere Torrijos jantzi-diseinatzaileari

Fantasiazko Zinemaren Bilboko Jaialdiak madrildar zuzendari, gidoilari eta aktoreari emango dio FANTrobia, zinemako eragile berrien saria, eta Planoz Kanpo saila estreinatuko du, zinema industriaren inguruko jarduerei eskainitakoa. 

Fant Fantasiazko Zinemaren Bilboko Jaialdiak Bruno Martin madrildar zuzendari, gidoigile, editore eta aktoreari emango dio Fantrobia saria, generoaren barruan nabarmendu den figura berri bati eskainitako aintzatespena.  

Fanten 32. edizioa maiatzaren 8tik 16ra egingo dute, eta maiatzaren 4tik aurrera jaialdiak Planoz Kanpo saila estreinatuko du, “fokuaren erdigunean egon gabe industriaren euskarria den guztiari dedikatua”, Bilboko Udalak, jaialdiaren antolatzaileak, ohar batean azaldu duenez.

Ziklo berria abiatzeko, “Zinemako jantziak” Nerea Torrijos bilbotar jantzi-diseinatzailearen erakusketa bat prestatu dute. Abandoko Udaltegiak haren diseinuen lagin bat hartuko du maiatzaren 4tik 29ra, Akelarre, Irati, 20 000 especies de abejas, Errementari eta beste hainbat filmetan egindako lana erakusteko.

Era berean, Aranzazu Callejak Ohorezko FANT saria eta Eugenio Mirak Fantastikoaren Izarra saria jasoko dutela iragarri ondoren, Fantek jakinarazi du Bruno Martín zuzendari, gidoilari, editore eta aktore madrildarrak FANTrobia generoaren barruko figurak saritzen dituen golardoa jasoko duela. 

"Itzalak argitzen": Euskal zinemaren lau klasikoren zaharberritze prozesua erakusten duen dokumentala

Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok Itzalak argitzen dokumentala ondu dute, 80ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertain zaharberritzeko prozesua dokumentatu ostean: Hamaseigarrenean, aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985), Ehun metro (Alfonso Ungria, 1985) eta Oraingoz izen gabe (Jose Julian Bakedano, 1986). Euskadiko Filmategiaren Euskal Zinema zikloan estreinatuko da.

