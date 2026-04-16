Fant premiará a Bruno Martín y dedicará una exposición a la diseñadora de vestuario Nerea Torrijos

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao, Fant, otorgará al director, guionista, editor y actor madrileño Bruno Martín su premio Fantrobia, que reconoce a una figura emergente dentro del género.

El Fant celebrará su 32ª edición del 8 al 16 de mayo, y a partir del 4 de mayo, el festival estrenará Fuera de Plano, una nueva sección dedicada a "todo aquello que, sin estar en el centro del foco, es lo que sostiene la industria", han explicado desde el Ayuntamiento, organizador del Fant.

El nuevo ciclo se pondrá en marcha con la exposición 'Zinemako jantziak/Vistiendo películas', de la diseñadora de vestuario bilbaína Nerea Torrijos. Centro Municipal de Abando acogerá una muestra de sus diseños para películas como Akelarre, Irati, 20 000 especies de abejas o Errementari del 4 al 29 de mayo.

Además, tras el anuncio de Aránzazu Calleja como Fant de Honor y Eugenio Mira como Estrella del Fantástico, el festival ha anunciado que el director, guionista, editor y actor madrileño Bruno Martín recibirá el premio Fantrobia, que reconoce a una figura emergente dentro del cine de género.