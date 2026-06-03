Maialen Beloki: "Vivimos la transición con total naturalidad"
José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, y Maialen Beloki, quien ocupará ese lugar a partir de enero, han tomado la palabra en la presentación del cartel de la próxima edición del festival, que comenzará el 18 de septiembre.
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