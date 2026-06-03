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Maialen Beloki: "Vivimos la transición con total naturalidad"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maialen Beloki: "Trantsizioa naturaltasun osoz bizi dugu"

Última actualización

José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, y Maialen Beloki, quien ocupará ese lugar a partir de enero, han tomado la palabra en la presentación del cartel de la próxima edición del festival, que comenzará el 18 de septiembre. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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