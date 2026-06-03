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Maialen Beloki: "Trantsizioa naturaltasun osoz bizi dugu"

18:00 - 20:00

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Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendariak eta Maialen Beloki urtarriletik aurrera horren tokia hartuko duenak hitza hartu dute irailaren 18an hasiko den hurrengo edizioaren kartelaren aurkezpenean. 

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