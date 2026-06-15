El problema del acceso a la vivienda continúa aumentando y se consolida como la principal preocupación social de los vascos. De hecho, ya es señalada por el 60 % de la población, 3 puntos más que en el anterior estudio sociológico, tal y como se desprende del Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco, cuyos datos se han dado a conocer este lunes.

Este porcentaje supera todos los registros previos, ya que el máximo anterior se situó en 2007, con un 58 % de la población. A partir de ese año comenzó un acusado descenso y la preocupación entre la población vasca por la vivienda se mantuvo estable hasta hace cuatro años, cuando comenzó un importante ascenso.

En comparación con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la preocupación por la vivienda en Euskadi es 11 puntos superior a la existente en España.

¿Qué más preocupa a los vascos?

A distancia de la vivienda se sitúan los problemas relacionados con el mercado laboral, apuntados por el 40 % de la población, y la sanidad (24 %), ambos en descenso respecto de la medición de marzo.

En el caso de la sanidad, desde que en 2024 se marcara un pico con el 34 % de los vascos preocupados por su situación, se ha ido produciendo un descenso paulatino.

También han disminuido los problemas económicos, mencionados por el 13 % de la ciudadanía, mientras que crece la inquietud por la inseguridad ciudadana (21 %) y la inmigración (15 %), 2 y 3 puntos respectivamente sobre los datos de hace tres meses.

El Sociómetro constata que la preocupación por la inmigración se duplica entre quienes se identifican ideológicamente con la derecha y que en el ámbito de la izquierda gana peso la inquietud por el acceso a la vivienda.