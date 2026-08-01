Conflicto laboral
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Suspendidos los conciertos en las txosnas el día 5 en Vitoria-Gasteiz, el 14 en San Sebastián y el 26 en Bilbao

Los conciertos han sido suspendidos por la huelga convocada por los trabajadores de espectáculos.
teknikariak greba

Protesta de los técnicos y trabajadores de espectáculos.

Euskaraz irakurri: Txosnetako kontzertuak bertan behera hiru egunetan: abuztuaren 5ean Gasteizen, 14an Donostian eta 26an Bilbon
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EITB

Última actualización

Los conciertos organizados en las txosnas para el día 5 en fiestas de Vitoria-Gasteiz, el 14 en las de Donostia-San Sebastián y el 26 en las de Bilbao han sido suspendidos por la huelga convocada por los trabajadores de espectáculos, según han informado los convocantes de las protestas.

Trabajadores vascos de eventos y espectáculos, respaldados por los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA y CCOO, anunciaron el pasado 21 de julio nuevas jornadas de huelga en las fiestas de las tres capitales vascas. El objetivo es protestar por la "precariedad" en el sector, denunciar el bloqueo patronal de su primer convenio regulador y reclamar condiciones "dignas". Ahora, esta protesta se ha concretado en tres días de suspensión de conciertos.

Secundados por otros colectivos

Las jornadas de huelga fueron anunciadas en una comparecencia pública celebrada en la Plaza del Arriaga de Bilbao, y los trabajadores de espectáculos estuvieron acompañados de representantes de Gazteizko Txosna Batzorde, Donostiako Piratak y Bilboko Konpartsak, que hicieron público su apoyo y respaldo a sus demandas laborales, "conocedores de primera mano de la problemática y precariedad del sector, que la patronal insiste en negar".

Las organizaciones de las txosnas han confirmado a los convocantes de las huelgas que cancelan los conciertos que tenían previstos para el día 5 en fiestas de la Blanca de la capital alavesa, para el 14 en la Semana Grande de Donostia-San Sebastián y del 26 en Aste Nagusia de Bilbao.

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