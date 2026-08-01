Suspendidos los conciertos en las txosnas el día 5 en Vitoria-Gasteiz, el 14 en San Sebastián y el 26 en Bilbao

Los conciertos organizados en las txosnas para el día 5 en fiestas de Vitoria-Gasteiz, el 14 en las de Donostia-San Sebastián y el 26 en las de Bilbao han sido suspendidos por la huelga convocada por los trabajadores de espectáculos, según han informado los convocantes de las protestas.

Trabajadores vascos de eventos y espectáculos, respaldados por los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA y CCOO, anunciaron el pasado 21 de julio nuevas jornadas de huelga en las fiestas de las tres capitales vascas. El objetivo es protestar por la "precariedad" en el sector, denunciar el bloqueo patronal de su primer convenio regulador y reclamar condiciones "dignas". Ahora, esta protesta se ha concretado en tres días de suspensión de conciertos.