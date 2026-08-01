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Txosnetako kontzertuak bertan behera hiru egunetan: abuztuaren 5ean Gasteizen, 14an Donostian eta 26an Bilbon

Kontzertuak bertan behera geratu dira ikuskizunetako langileek deitutako grebaren ondorioz.
teknikariak greba
Soinu-teknikarien protesta.
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EITB

Azken eguneratzea

Txosnetan abuztuaren 5erako Gasteizko jaietan, 14rako Donostiako Aste Nagusian eta 26rako Bilboko Aste Nagusian antolatutako kontzertuak bertan behera utzi dituzte, ikuskizunetako langileek deitutako grebaren ondorioz.

Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA eta CCOO sindikatuek babestuta, Euskal Herriko ekitaldi eta ikuskizunetako langileek protesta egun berriak iragarri zituzten uztailaren 21ean, EAEko hiru hiriburuetako jaietarako. 

Helburua zen sektoreko "prekaritatea" salatzea, lehen hitzarmen arautzailearen negoziazioa blokeatzea egotzi dioten patronala salatzea eta lan baldintza "duinak" aldarrikatzea. Protestak ondorioa izango du hiriburu hauetako jaietan: hiru egunez bertan behera utzi dituzte txosnetan aurreikusita zeuden kontzertuak.

Beste eragileen babesa

Greba deialdiak Bilboko Arriaga plazan egindako agerraldi publiko batean aurkeztu zituzten. Ikuskizunetako langileekin batera izan ziren Gazteizko Txosna Batzordeko, Donostiako Piratetako eta Bilboko Konpartsetako ordezkariak ere. Haiek ere babesa adierazi zieten langileen aldarrikapenei, sektorearen arazoak eta prekaritatea "bertatik bertara ezagutzen" dituztelako, patronalak ukatzen jarraitzen duen arren.

Txosnen antolakuntzako erakundeek grebaren deitzaileei baieztatu dietenez, bertan behera utziko dituzte abuztuaren 5ean Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan, 14an Donostiako Aste Nagusian eta 26an Bilboko Aste Nagusian aurreikusita zituzten kontzertuak.

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