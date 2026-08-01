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Crean un tour turístico para conocer San Sebastián a través de las canciones de La Oreja de Van Gogh

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18:00 - 20:00
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EITB

Última actualización

Acompañamos al donostiarra Lander Agirreurreta por los rincones que se mencionan en las canciones del conocido grupo de pop. 

Donostia-San Sebastián Turismo Euskadi Música Sociedad

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