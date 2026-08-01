Crean un tour turístico para conocer San Sebastián a través de las canciones de La Oreja de Van Gogh
Acompañamos al donostiarra Lander Agirreurreta por los rincones que se mencionan en las canciones del conocido grupo de pop.
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