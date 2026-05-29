David Ilundain y Helena Bengoetxea llegan a los cines con sus nuevas películas
Las películas “Mallorca confidencial”, dirigida por David Ilundain (Pamplona, 1975) y “Petrus”, documental rodado por Helena Bengoetxea (Pamplona, 1967) llegan este viernes, 29 de mayo, a los cines de Hegoalde.
Ilundain ("B, la película"...) dirige 'Mallorca confidencial', una la película de intriga protagonizada por Lolita Flores, Asia Ortega, y Jordi Sánchez, en la que “lejos de la idílica postal turística de aguas cristalinas y calma mediterránea, la película se adentra en los rincones más oscuros de la isla para desentrañar una compleja trama de ambición, secretos familiares y corrupción de alto voltaje”.
“Petrus”, por su parte, cuenta la historia de Joseba Lekuona, quien esculpe piezas para un mercado de arte exclusivo. Simeón Hidalgo, profesor jubilado, mantiene a duras penas el museo Petrus, un proyecto cultural en medio de la nada, donde la alcaldesa, Elsa Plano, hace de la supervivencia del valle su cruzada vital. Joseba, Simeón y Elsa entrecruzan sus caminos en los que, cada cual a su manera, hace de lo cotidiano una forma de resistencia.
Además, desde este viernes se podrá ver en euskera de la mano del programa Adi! Filmak Euskaraz "Fleak", una película finlandesa para todos los públicos doblada al euskera.
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