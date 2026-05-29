David Ilundain eta Helena Bengoetxea zuzendarien film berriak, zinemetan
“B, la película” eta “Uno para todos” filmen zuzendariak “Mallorca confidencial” estreinatuko du, eta Bengoetxeak “Petrus” dokumentala.
“Mallorca confidencial” David Ilundainen (Iruñea, 1975) pelikula eta “Petrus” Helena Bengoetxearen (Iruñea, 1967) gidaritzapean filmatutako dokumentala zinemara iritsiko dira gaur, ostiralarekin.
Ilundainen (“B, la película”..,) “Mallorca confidencial” zuzendu du, Lolita Flores, Asia Ortega eta Jordi Sanchez protagonista dituen istorioa: “Ur garden eta mediterranear patxada erakutsi ohi dituen postal idilikotik haratago, uharteko txoko ilunenetan barneratzen da filma, anbizioa, familiarteko sekretuak eta goi mailako ustelkeria harilkatzen dituen korapilo konplexu bat askatzeko”.
“Petrus”ek, bestalde, Joseba Lekuona gerturatzen digu: artelanak zizelkatzen ditu arte-merkatu esklusibo baterako. Simeón Hidalgo irakasle erretiratuak, bestalde, nekez mantentzen du Petrus museoa, ezerezaren erdian dagoen kultur proiektua, non Elsa Plano alkateak haranaren biziraupena bere bizi-gurutzada bihurtzen duen. Josebak, Simeonek eta Elsak beren bideak gurutzatzen dituzte, eta bakoitzak bere erara, egunerokotasuna erresistentzia modu bihurtzen du.
Gainera, ostiral honetatik aurrera, Adi! Filmak Euskaraz programaren eskutik, "Fleak" animaziozko finlandiar pelikula euskaraz ikusteko aukera izango da.
