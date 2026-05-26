Bev Ditsie zinemagile eta ekintzaileak jasoko du Zinegoaken Ohorezko Saria

Zinemagile eta Hegoafrikako LGTBIQ+ eskubideen aldeko borrokalariak ekainaren 22an jasoko du LGTBIQ+ Zinema eta Arte Eszenikoen Bilboko Jaialdiaren garaikurra, inaugurazio galan.
Zinegoak LGTBIQ+ Zinema eta Arte Eszenikoen Bilboko Jaialdiak Bev Ditsie zinegile eta Hegoafrikako LGBTIQ+ eskubideen aldeko ekintzaileak jasoko du jaialdiaren Ohorezko Saria ekainaren 22an, 19:30ean, Arriaga Antzokian egingo den 23. edizioaren inaugurazio galan.

Gainera, jaialdiak Bev Ditsieren filmografiari buruzko atzera begirakoa programatu du; ekainaren 21ean, igandearekin, 18:30ean Bilborocken, Simon and I dokumentala proiektatuko da, eta  Ditsiek bere ibilbideari buruzko elkarrizketa bat izango du Irantzu Varela kazetariarekin. Halaber, ekainaren 23an, asteartearekin, 18:00etan, Golem zinemetan, Lesbians Free Everyone - The Beijing Retrospective filma proiektatuko da.

Bev Ditsie Soweton hazi zen, Apartheidean Hegoafrikako Gobernuak pertsona beltzak zuriengandik urrun mantendu zitezen sortutako auzoan. Gazte-gaztetatik apartheidaren aurkako mugimenduetan parte hartu zuen. 1990ean, Johannesburgen egindako Harrotasunaren aldeko lehen martxaren antolatzaileetako bat izan zen. Bost urte geroago, NBEn LGBTIQ+ eskubideei buruz argi eta garbi hitz egin zuen lehen emakume lesbiana izan zen, Pekinen egindako Emakumeari buruzko Munduko Konferentzian.

2002an, Ditsiek Simon and I Simon Nkoli Hegoafrikako LGTBIQ+ eskubideen aldeko borrokaren aitzindariari buruzko dokumentala zuzendu zuen, Nicky Newmanekin batera.

Memoriari, GIBari, aktibismoari eta queer pertsona beltzen errepresentazioari buruzko beste dokumental batzuk zuzendu ditu, Lesbians Free Everyone - The Beijing Retrospective besteak beste. 

